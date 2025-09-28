Boiadeira na área! Ana Castela chega em Goiás para acompanhar show de Zé Felipe

No meio da torcida dos fãs para que Zé Felipe e Ana Castela assumam um possível relacionamento, a cantora surpreendeu novamente o público na noite deste sábado (27/9). A boiadeira foi vista chegando como acompanhante do intérprete para prestigiar seu show em Aparecida de Goiânia, Goiás, pra lá de sorridente.

Os dois estavam com José Victor Cocá (melhor amigo do artista), Odorico Reis (amigo da cantora) e algumas outras pessoas. Poliana Rocha, mãe do músico, também mostrou nos Stories do Instagram que saiu de um evento para acompanhar a apresentação do filho na cidade.

Ana Castela Reprodução / Instagram: @dailydacastela Ana Castela acompanha Zé Felipe em shows Reprodução / Instagram: @poliana Ana Castela e Zé Felipe Foto: Reprodução/Instagram Zé Felipe prestigia show de Ana Castela em Jaguariúna, antes de viajarem juntos- Reprodução: Instagram @conceitosertanejo Zé Felipe, Ana Castela e Luan Pereira saem com amigos em Londrina Reprodução: Instagram/@luanpereiracantor

Inclusive, a esposa de Leonardo chegou a postar Ana Castela se divertindo com o amigo no camarim e elogiou a vibe que ambos estavam levando para o local. A cantora Duda Bertelli também esteve com a dupla e publicou uma foto com a sertaneja, que recebeu comentários com emojis de coração de Zé Felipe.