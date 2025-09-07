Em ato pelo 7 de Setembro, bolsonaristas levaram uma bandeira gigante dos Estados Unidos (EUA) à Avenida Paulista, em São Paulo (SP) neste sábado (7/9).

Em publicação no X (ex-Twitter), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), autoexilado no país norte-americano desde março, disse que a bandeira é um “protesto pela liberdade”, contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), além de um “agradecimento” ao presidente dos EUA, Donald Trump.

Governistas criticaram o feito da oposição. O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), criticou a ação. “Olhem o tamanho da bandeira dos Estados Unidos na Avenida Paulista. Eles não deviam ia para a rua no dia 7 de Setembro. 7 de Setembro é nosso, dos brasileiros”, disse.

O líder do Governo na Casa Baixa, José Guimarães (PT-CE), publicou duas fotos comparando a bandeira do Brasil exposta no desfile cívico-militar de Brasília a bandeira dos EUA na Paulista. “Olhem quanta diferença! Eles mudaram de lado! São americanos e traidores da pátria. Nós somos o Brasil Soberano”, escreveu.

Atos da direita e da esquerda em São Paulo em Sete de Setembro de 2025

Bolsonaristas levam bandeira gigante dos EUA à Paulista

Silas Malafaia canta o hino nacional na Avenida Paulista

Manifestantes de direita se reúnem na avenida Paulista, no dia da independência do Brasil, para pedir liberdade para o ex-presidente Jair Bolsonaro

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT), também se manifestou de forma contrária à bandeira dos EUA na Paulista.

“Essa é a nossa diferença com os bolsonaristas: batemos continência para a bandeira brasileira. Exaltamos a bandeira do Brasil, do povo brasileiro. Em pleno 7 de setembro os partidários de Jair Bolsonaro carregam, em manifestação por anistia, a bandeira dos EUA, que está impondo um tarifaço e sanções ao Brasil”, afirmou.