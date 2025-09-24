24/09/2025
Universo POP
“Bolsonaro de Marituba”: sósia pedala pelas ruas e vídeo viraliza com piadas políticas
Mulheres acreanas recebem o Prêmio Mulher em Rondônia
Filho de Wesley Safadão e Mileide passa por cirurgia de emergência para retirada de tumor no cérebro
Deborah Secco entrega prévia de “Bruna Surfistinha 2”
Mulher flagra traição e ‘mete a porrada’ no marido dentro do shopping; ASSISTA
Carmo Dalla Vecchia surge irreconhecível e perde a paciência com haters: “Vá cagar”
A Fazenda 17: Gabily sobra no Resta Um, veta Carol Lekker e desabafa sobre possível desistência
Vídeo mostra instantes após acidente de moto que matou JP Mantovani em SP
Avião cai em fazenda usada nas gravações da novela Pantanal e mata quatro pessoas
Cineasta morto no Pantanal dirigiu série indicada ao Emmy sobre a tragédia da Chapecoense

“Bolsonaro de Marituba”: sósia pedala pelas ruas e vídeo viraliza com piadas políticas

Registro foi feito na Grande Belém; amigos brincam sobre ‘tornozeleira’ e apoio externo, e internet adota apelido

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Um vídeo gravado em Marituba (PA), na Região Metropolitana de Belém, caiu no gosto dos internautas: um homem muito parecido com Jair Bolsonaro aparece pedalando enquanto amigos fazem piadas que remetem ao noticiário político. Em tom de deboche, alguém pergunta: “já tirou a tornozeleira, Bolsonaro?” — e outro completa: “o careca não aguentou a pressão do Trump”, aludindo ao ministro Alexandre de Moraes.

Reprodução

O registro viralizou e rendeu o apelido de “Bolsonaro de Marituba” ao paraense, com comentários destacando a semelhança física. As falas no vídeo são brincadeiras dos autores da filmagem e não representam fatos sobre o ex-presidente.

Fonte: Redes sociais (vídeo viral)
✍️ Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost