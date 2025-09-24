“Bolsonaro de Marituba”: sósia pedala pelas ruas e vídeo viraliza com piadas políticas

Um vídeo gravado em Marituba (PA), na Região Metropolitana de Belém, caiu no gosto dos internautas: um homem muito parecido com Jair Bolsonaro aparece pedalando enquanto amigos fazem piadas que remetem ao noticiário político. Em tom de deboche, alguém pergunta: “já tirou a tornozeleira, Bolsonaro?” — e outro completa: “o careca não aguentou a pressão do Trump”, aludindo ao ministro Alexandre de Moraes.

O registro viralizou e rendeu o apelido de “Bolsonaro de Marituba” ao paraense, com comentários destacando a semelhança física. As falas no vídeo são brincadeiras dos autores da filmagem e não representam fatos sobre o ex-presidente.

Fonte: Redes sociais (vídeo viral)

✍️ Redigido por ContilNet