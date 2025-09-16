Bolsonaro passa mal e é levado às pressas ao hospital no DF

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi levado às pressas para um hospital em Brasília, nesta terça-feira (16), sob escolta da Polícia Penal.

De acordo com informações do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), seu pai apresentou uma crise de soluço, acompanhada de episódios de vômito e queda de pressão arterial. O quadro levou a equipe médica a recomendar atendimento imediato.

A internação acontece apenas dois dias depois de Bolsonaro ter ido ao Hospital DF Star, também na capital federal, onde realizou um procedimento para a retirada de lesões de pele.

Até o momento, não há detalhes oficiais sobre o estado de saúde do ex-presidente ou previsão de alta.