Bombeiros resgatam corpo de homem que desapareceu em rio durante pescaria no interior do Acre

O Corpo de Bombeiros resgatou o corpo de um homem que morreu afogado durante uma pescaria em Sena Madureira, na noite desta sexta-feira (12).

Segundo testemunhas, a vítima, que não teve a identidade divulgada, mergulhou no rio e não retornou à superfície. O 6° Batalhão de Educação Física e Combate a Incêndio Florestal (BEPCIF) foi acionado e enviou uma equipe de mergulhadores para realizar as buscas.

A operação contou com o apoio da Polícia Civil e da Polícia Militar. Após ser localizado, o corpo foi retirado da água e entregue à Polícia Civil para os procedimentos legais.