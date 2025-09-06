BR-040: ônibus é atingido após parar para passageiro e deixa mortos

Um acidente entre dois ônibus deixou quatro mortos e 31 feridos na BR-040, em Juiz de Fora (MG). A colisão ocorreu por volta das 14h30 dessa sexta-feira (5/9) e envolveu um veículo da frota municipal e um ônibus de turismo.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o coletivo estaria parado no ponto, realizando o embarque e desembarque de passageiros, quando foi atingindo na traseira pelo veículo de turismo.

Todas as vítimas eram passageiras do ônibus municipal, segundo a corporação. Uma criança de 3 anos está entre os mortos no acidente na BR-040, considerado o mais fatal do ano em Juiz de Fora.

Acidente entre ônibus deixa 4 mortos na BR-040, em Juiz de Fora

Ônibus da Viação Cometa, que envolveu-se no acidente na BR-040, em Juiz de Fora (MG)

Em nota, a Prefeitura de Juiz de Fora lamentou o ocorrido e informou que, em razão do acidente, o Hospital de Pronto-Socorro (HPS) está com atendimentos restritos à urgências. “Nesse momento de dor, a Prefeitura lamenta a fatalidade e presta solidariedade às famílias das vítimas”, diz trecho da nota do órgão.

Ao Tribuna de Minas, parceiro do Metrópoles, um passageiro do ônibus de viagens narrou os momentos de pânico após a colisão entre os veículos. “Eu só vi pessoas em desespero, gritando, e um pai procurando uma criança. Foi uma cena muito forte”, relatou ele.

O homem chegou a cogitar fazer uma troca de assento, da poltrona 6 para a 3, mas desistiu. Em decorrência da batida entre os ônibus, a poltrona nº 6 foi atravessada por uma estrutura de aço.

Em resposta ao Metrópoles, a empresa de turismo Viação Cometa lamentou o ocorrido, afirmou que está oferecendo o suporte necessário e que permanece à disposição para esclarecimentos.