BR-040: ônibus é atingido após parar para passageiro e deixa mortos

Um acidente entre dois ônibus deixou quatro mortos e 31 feridos na BR-040, em Juiz de Fora (MG). A colisão ocorreu por volta das 14h30 dessa sexta-feira (5/9) e envolveu um veículo da frota municipal e um ônibus de turismo.
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o coletivo estaria parado no ponto, realizando o embarque e desembarque de passageiros, quando foi atingindo na traseira pelo veículo de turismo.
Todas as vítimas eram passageiras do ônibus municipal, segundo a corporação. Uma criança de 3 anos está entre os mortos no acidente na BR-040, considerado o mais fatal do ano em Juiz de Fora.
3 imagensFechar modal.1 de 3
Divulgação / Corpo de Bombeiros2 de 3
Acidente entre ônibus deixa 4 mortos na BR-040, em Juiz de Fora
Reprodução/Redes Sociais3 de 3
Ônibus da Viação Cometa, que envolveu-se no acidente na BR-040, em Juiz de Fora (MG)
Divulgação / Corpo de Bombeiros
Em nota, a Prefeitura de Juiz de Fora lamentou o ocorrido e informou que, em razão do acidente, o Hospital de Pronto-Socorro (HPS) está com atendimentos restritos à urgências. “Nesse momento de dor, a Prefeitura lamenta a fatalidade e presta solidariedade às famílias das vítimas”, diz trecho da nota do órgão.
Leia também
-
Acidente entre dois ônibus deixa 4 mortos e mais de 30 feridos em MG
-
Empresário compra Porsche e 2 horas depois morre em acidente trágico
-
Motociclista morre em acidente com secretários e deputado do PT
-
Elevador da Glória: alemão dado como morto sobreviveu ao acidente
Ao Tribuna de Minas, parceiro do Metrópoles, um passageiro do ônibus de viagens narrou os momentos de pânico após a colisão entre os veículos. “Eu só vi pessoas em desespero, gritando, e um pai procurando uma criança. Foi uma cena muito forte”, relatou ele.
O homem chegou a cogitar fazer uma troca de assento, da poltrona 6 para a 3, mas desistiu. Em decorrência da batida entre os ônibus, a poltrona nº 6 foi atravessada por uma estrutura de aço.
Em resposta ao Metrópoles, a empresa de turismo Viação Cometa lamentou o ocorrido, afirmou que está oferecendo o suporte necessário e que permanece à disposição para esclarecimentos.