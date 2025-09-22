22/09/2025
Brasil conquista a Copa das Nações de Futsal

Escrito por Agência Brasil
brasil-conquista-a-copa-das-nacoes-de-futsal


Logo Agência Brasil

A seleção brasileira conquistou, no último domingo (21) no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília, a Copa das Nações de Futsal. O título foi garantido após uma vitória pelo placar de 2 a 1 sobre a Polônia.

Para garantir pela segunda vez na história o título da competição, o Brasil fez uma campanha com 100% de aproveitamento, somando quatro vitórias em quatro partidas.

Na decisão da competição, a Polônia abriu o placar aos 13 minutos do primeiro tempo, quando o goleiro William fez defesa parcial e Kubik aproveitou o rebote para marcar. Porém, antes do intervalo a seleção brasileira conseguiu igualar o marcador graças a gol de Matheus.

O gol da vitória e do título veio apenas na etapa final, nos minutos finais do confronto. O técnico Marquinhos Xavier recorreu à estratégia do goleiro-linha e Pito marcou o segundo do Brasil.

