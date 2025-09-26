Brasileira viraliza no reality ‘Largados e Pelados” por usar a vagina como instrumento para pescar

26/09/2025
A brasileira Marina Fukushima, participante do reality Largados e Pelados: A Tribo, chamou atenção do público e ganhou repercussão nas redes sociais após adotar uma estratégia inusitada para conseguir alimento durante o programa.

No episódio exibido, Marina percebeu que os peixes eram atraídos pela região íntima dela quando estava no rio. A partir disso, decidiu transformar o fato em vantagem. Sentada na beira da água e de pernas abertas, utilizou uma peneira como apoio e conseguiu capturar diversos peixes pequenos para dividir com os colegas de tribo.

Companheira de equipe brincou com a tática e elogiou o “talento” da colega/Foto: Reprodução

“Eu não sei o que acontece, mas os peixes sempre querem ir nas minhas partes íntimas”, comentou a brasileira em tom de surpresa e humor.

A técnica inusitada surpreendeu os demais participantes. Raysa, companheira de equipe, não conteve o riso e brincou com a situação: “Perereca poderosa. Já temos a isca garantida sempre. Essa menina tem a perereca de ouro”.

O episódio rendeu cenas que rapidamente circularam nas redes sociais, transformando Marina em um dos nomes mais comentados da edição.

