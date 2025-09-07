Brasília, SP e RJ: manifestações marcam o 7 de Setembro. Siga ao vivo

Manifestantes de esquerda e de direita participam de protestos por todo o país durante os eventos de 7 de Setembro. Em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, as pautas levantadas giram em torno da soberania no Brasil perante ações dos Estados Unidos contra o país; da pauta da anistia tanto para Jair Bolsonaro (PL), quanto para os condenados pelo 8 de Janeiro; e ainda traz críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF) e seus ministros, com ênfase maior contra Alexandre de Moraes.

Acompanhe ao vivo:

Em Brasília, a reunião da direita pede liberdade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a anistia ampla e impeachment do ministro Alexandre de Moares. Contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), parte de simpatizantes da direita foi às ruas no Distrito Federal neste 7 de Setembro, data do 203º aniversário da Independência do Brasil. A Polícia Militar do DF (PMDF) não divulga estimativa de público, mas os organizadores do evento disseram que cerca de 30 mil pessoas estiveram no gramado da Funarte, perto da Torre de TV.

Pela esquerda, em menor número, manifestantes se reuniram, na Praça Zumbi dos Palmares, no Conic, para participar do Grito dos Excluídos. O protesto defende a soberania do país e rejeita a anistia aos acusados de envolvimento com a trama golpista.

São Paulo

Com bonecos infláveis do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vestido de presidiário e do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, associado ao escândalo sexual do financista americano Jeffrey Epstein, manifestantes de esquerda se concentram na Praça da República, no centro de São Paulo, para o ato organizado por centrais sindicais, frentes populares e partidos políticos.

Os manifestantes misturam bandeiras vermelhas com bandeiras nacionais, criticam o projeto de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023, defendido pelos bolsonaristas, e atacam a tentativa de interferência do governo Trump no julgamento do ex-presidente por tentativa de golpe de Estado no STF. “O Brasil é dos brasileiros”, diz uma das faixas na manifestação, convocada “em defesa da soberania nacional”.

Por outro lado, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), participaram do desfile cívico militar de 7 de Setembro, no Sambódromo do Anhembi, na Zona Norte da cidade.

O ato da direita em SP está marcado para as 15h deste domingo (7/9) na Avenida Paulista. No primeiro ato bolsonarista desde a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), as grandes atrações devem ser a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o deputado federal Nikolas Ferreira (PL) e o pastor Silas Malafaia.

Rio de Janeiro

Manifestações contra anistia e pró-anistia marcam o 7 de Setembro no Rio de Janeiro. Neste domingo, o tradicional desfile cívico-militar ocorreu no Centro do Rio. Os protestos, no entanto, estão espalhados pela cidade, tanto da direita quanto da esquerda.

Em Copacabana, milhares de pessoas se reúnem com faixas contra o STF e o ministro Alexandre de Moraes em evento pró-Bolsonaro e pró-anistia. O senador Flávio Bolsonaro (PL) está na manifestação entre os postos 4 e 5, onde também é esperada a presença do governador Cláudio Castro.

Colaboraram Augusto Tenório, Mariana Andrade e Francisco Dutra