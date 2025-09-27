briga-de-vizinhos-por-“barulho-de-sexo”-termina-com-dois-esfaqueados

Um homem de 50 anos e a sobrinha dele, de 35, foram esfaqueados após um briga de vizinhos que dividem o mesmo lote, por volta das 11h50 deste sábado (27/9), em Taguatinga Sul (DF).

Segundo informações da família das vítimas, o homem foi atingido no pescoço e no pulmão. Ele está em estado grave, porém estável, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), no Hospital Brasília, em Águas Claras. A equipe médica está avaliando se a vítima precisará passar por cirurgia.

A sobrinha foi atingida pela arma branca no braço, rompeu o tendão do membro e será submetida a uma cirurgia.

O suspeito dos ataques com arma branca é o pai de um dos moradores envolvido na confusão. Ele estaria foragido.

De acordo com depoimento de testemunhas, duas famílias moram em casas diferentes no mesmo lote. A briga teria começado após uma das residentes reclamar que o casal, que mora na kitnet ao lado, estava fazendo “barulho” durante ato sexual.

Incomodado com a reclamação, o vizinho teria chamado o pai e a mãe para o local. O pai desse rapaz é o suspeito de dar as facadas nos dois moradores.

Segundo uma testemunha contou à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o rapaz disse aos vizinhos que eles “iriam se arrepender e que o pai iria matar eles”. Depois, o agressor e a esposa chegaram no endereço armados com faca e quebraram o cadeado.

“O casal de vizinhos que mora do lado da nossa casa brigou comigo e com meu esposo. Chegamos a trocar agressões. Eu e meu filho só não fomos esfaqueados porque corremos. A mulher que chegou com a faca ainda estava com uma criança no colo”, disse, ao Metrópoles, a mulher do homem esfaqueado.

“Quando eu chamei a polícia, o nosso vizinho já tinha falado que ele ia lá matar o meu esposo. Ele avisou isso com todas as palavras, o pai dele quebrou o cadeado e esfaqueou o meu marido. A gente realmente trocou agressões, mas não precisava chegar nesse ponto”, contou a companheira da vítima.

Após o ataque com faca, a vítima foi atendia rapidamente e transportada pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) ao Hospital Brasília, em Águas Claras. O chão da casa dela ficou banhado de sangue.

Veja as imagens do local:

O autor do ataque também esfaqueou uma mulher, de 35 anos, que terá que passar por cirurgia após romper o tendão no braço

A cena do crime foi isolada

O cadeado foi quebrado e a casa foi invadida

O que disse o filho do agressor

O filho do agressor, de 26 anos, contou em depoimento à Polícia que estava em relacionamento íntimo com sua companheira quando a esposa do homem esfaqueado foi reclamar de barulho, mas o jovem alegou que o casal estava apenas conversando.

Por não gostar da abordagem da mulher, teria mandado mensagem para a filha da proprietária do lote, que é parente do outro casal envolvido na briga.

Ao sair para trabalhar, o homem de 26 anos disse que os ânimos se alteraram e a esposa do homem esfaqueado teria iniciado as agressões contra sua companheira, enquanto o marido e o filho dela teriam desferido socos contra eles.

Após os ânimos serem acalmados pelo proprietário das kitnets, o jovem de 26 anos alega ter sido agredido disse ter acionado a PMDF e também o seu pai. Quando o seu genitor chegou no endereço, as agressões voltaram a acontecer e o seu pai teria tentado defendê-lo.

Após ter saído do local, o filho do suspeito de esfaquear duas pessoas diz não lembrar do que aconteceu, mas informou que irá entrar com representação judicial contra o casal com quem ele e sua esposa tiveram confronto. O jovem afirmou também que o pai tem esquizofrenia.

Uma testemunha informou, em depoimento à PCDF, que viu o quarteto, junto com uma criança de colo, fugindo em um Fiat Argo de cor preta.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) atendeu a ocorrência e a PCDF também foi acionada para fazer perícia da área. Em nota, a PMDF informou que, “quando chegou ao local, os suspeitos haviam se evadido”. “Duas vítimas foram socorridas, a primeira ao HRT e a segunda ao Hospital Brasília”, declarou.

A família das vítimas registrou boletim de ocorrência, que é investigado como tentativa de homicídio e vias de fato na 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul).