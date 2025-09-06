Bruna Biancardi assusta ao mostrar inchaço no rosto e explica motivo

Escrito por Metrópoles
A influenciadora Bruna Biancardi, esposa do jogador Neymar Jr., explicou nessa sexta-feira (5/9) porque apareceu de máscara durante evento em São Paulo. Ela detalhou que optou por esconder lábios por conta de uma infecção na região.

Segundo a influencer, após espremer uma espinha nos lábios, ela adquiriu celulite facial, infeção bacteriana grave que afeta as camadas profundas da pele do rosto. O resultado é um inchaço. “Tudo começou com uma simples espinha que eu quis espremer… e infeccionou muito e virou uma ‘celulite facial’”, explicou no Instagram.

Na noite dessa sexta-feira, Bruna foi com Neymar em partida da NFL São Paulo Game entre as equipes do Los Angeles Chargers e do Kansas City Chiefs, dois times de futebol americano.

