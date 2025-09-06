Bruna Marquezine faz revelação sobre vida amorosa e choca Tatá Werneck

Bruna Marquezine surpreendeu Tatá Werneck com uma revelação durante o Lady Night dessa sexta-feira (5/9).

A atriz participou da atração ao lado de Sasha. Durante a conversa, a apresentadora perguntou para Bruna se ela já tinha ficado com mulheres. Em resposta, a estrela disse que sim.

“Caralho, quem foi essa puta? Bruna, por que você não me ligou?”, respondeu a apresentadora. “Eu achei que você já sabia disso”, disse a atriz.

Situação inusitada com Sasha

Bruna Marquezine também brincou dizendo que os relacionamentos dela duram no máximo três meses e relembrou uma situação engraçada que viveu com Sasha. “Ela [Sasha] é casada. Eu, no máximo, duro três meses em um relacionamento. Então, normalmente eu estou solteira viajando com eles”, começou Bruna.

Na sequência, ela relembrou uma vez em que interrompeu o sexo dos amigos. Na ocasião, a atriz resolveu ir até o quarto de Sasha ao sair do banheiro, mas se lembrou que a amiga poderia estar em momento íntimo.

“Terminei meu banho, fui bater na porta do quarto dela e lembrei que ela é casada. Eu perguntei: ‘Tá transando?’”, contou, fazendo as amigas e a plateia caírem na risada.

