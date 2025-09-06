Bruna Marquezine ironiza sobre polêmica com Virginia: “Pix não caiu”

Bruna Marquezine falou pela primeira vez sobre os motivos de não ter aceitado ser filmada durante a celebração de aniversário do ex-namorado João Guilherme, realizada na fazenda Talismã.
Se você não se lembra dessa fofoca, vale um breve resumo: em fevereiro desse ano, Virginia ainda era casada com Zé Felipe e Bruna namorava João Guilherme.
Todos se reuniram na fazenda do sertanejo Leonardo em Goiás para comemorar o aniversário de 23 anos do ator.
Bruna Marquezine ausente dos stories de Virginia Fonseca
A ausência de Bruna nos famosos stories da influenciadora chamou atenção na época. A atriz também não compartilhou nenhum registro da celebração em suas próprias redes sociais.
Nesta sexta-feira (5/9), foi ao ar a entrevista de Bruna Marquezine e Sasha Meneghel no talk show de Tatá Werneck, no Multishow, o Lady Night.
Ironizou o assunto
Durante uma dinâmica do programa, a apresentadora questionou o motivo de Bruna não ter permitido ser filmada no evento. “Porque você não deixou te filmarem na casa da Virginia?”, perguntou Tatá.
De forma bem-humorada, a atriz respondeu: “Porque o Pix não caiu”, arrancando risadas da plateia. Veja o vídeo.
Essas crianças tão demais, né? Perguntaram porque a @BruMarquezine e o João Guilherme terminaram, da festa da Virginia e até do C* da Sasha! PASSEI MAL!
Hoje tem episódio novo de #LadyNight! Assista às 22h20 no Multishow e no @globoplay pic.twitter.com/Il12MaPFBa
— Multishow (@multishow) September 6, 2025