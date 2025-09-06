Bruna Marquezine ironiza sobre polêmica com Virginia: “Pix não caiu”

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
bruna-marquezine-ironiza-sobre-polemica-com-virginia:-“pix-nao-caiu”

Bruna Marquezine falou pela primeira vez sobre os motivos de não ter aceitado ser filmada durante a celebração de aniversário do ex-namorado João Guilherme, realizada na fazenda Talismã.

Se você não se lembra dessa fofoca, vale um breve resumo: em fevereiro desse ano, Virginia ainda era casada com Zé Felipe e Bruna namorava João Guilherme.

Todos se reuniram na fazenda do sertanejo Leonardo em Goiás para comemorar o aniversário de 23 anos do ator.

Leia também

Bruna Marquezine ausente dos stories de Virginia Fonseca

A ausência de Bruna nos famosos stories da influenciadora chamou atenção na época. A atriz também não compartilhou nenhum registro da celebração em suas próprias redes sociais.

Nesta sexta-feira (5/9), foi ao ar a entrevista de Bruna Marquezine e Sasha Meneghel no talk show de Tatá Werneck, no Multishow, o Lady Night.

Ironizou o assunto

Durante uma dinâmica do programa, a apresentadora questionou o motivo de Bruna não ter permitido ser filmada no evento. “Porque você não deixou te filmarem na casa da Virginia?”, perguntou Tatá.

De forma bem-humorada, a atriz respondeu: “Porque o Pix não caiu”, arrancando risadas da plateia. Veja o vídeo.

Essas crianças tão demais, né? Perguntaram porque a @BruMarquezine e o João Guilherme terminaram, da festa da Virginia e até do C* da Sasha! 🗣 PASSEI MAL!

Hoje tem episódio novo de #LadyNight! Assista às 22h20 no Multishow e no @globoplay ✨🌙 pic.twitter.com/Il12MaPFBa

— Multishow (@multishow) September 6, 2025

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Casos de covid-19 crescem 90% em Rio Branco em uma semana e prefeitura emite alerta

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.