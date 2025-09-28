Bruno Gagliasso, sem planos de voltar às novelas, recebe apoio da esposa para remake

Bruno Gagliasso concedeu uma entrevista sincera ao portal LeoDias neste sábado (27/9), durante a pré-estreia da série animada “Dindo Léo Pra Dedéu”, criada por seu melhor amigo e produtor teatral Léo Fuchs. Na ocasião, acompanhado de sua esposa, Giovanna Ewbank, o ator respondeu à repórter Monique Arruda sobre seus planos de retornar ao ofício nas novelas. Se depender dele, esse retorno está bem longe de acontecer. No entanto, a amada não hesitou em revelar que gostaria de vê-lo no remake de “O Rei do Gado”, no papel de um dos protagonistas.

“Cara, eu acho que ainda não (vão me assistir em novelas). Tem que esperar mais um pouquinho. Eu estou curtindo esse momento. Comecei a produzir filme agora, sabe? Eu gosto de personagem bom. Se tiver algum personagem bom e me convidarem para fazer, e eu sentir vontade de fazer, eu vou fazer”, disparou Bruno. Giovanna completou: “Se tiver ‘Rei do Gado’, eu quero que ele faça o (Bruno) Mezenga. Ó, se tiver o remake de ‘Rei do Gado’, é o Bruno, hein, gente? Pelo amor de Deus!”.

“Ela cisma com isso. O pior é que ela fala isso em tudo quanto é lugar, cara. É só porque eu ando a cavalo, é por causa do rancho. Ela fala isso por causa do rancho”, finalizou Gagliasso. Afastado das novelas desde 2019, quando sua última aparição no horário nobre foi em “O Sétimo Guardião”, o galã retorna com força total na sexta temporada de “Impuros”, uma das séries mais aguardadas da atualidade no streaming Disney+. Na trama, ele interpreta Playboy, o novo líder do Comando, uma das facções criminosas mais poderosas do Brasil.

Carismático e perigoso, o traficante se torna rival de Evandro, vivido por Raphael Logam, em uma disputa pelo domínio do submundo do crime. O artista ficou conhecido na televisão aberta por papéis marcantes na teledramaturgia, como o de Diego em “Malhação”, Caetano em “A Casa das Sete Mulheres”, Inácio em “Celebridade”, Roberto em “América”, Ricardo em “Sinhá Moça”, Ivan em “Paraíso Tropical”, Tarso em “Caminho das Índias”, Berillo em “Passione”, Timóteo em “Cordel Encantado”, Franz em “Joia Rara”, Murilo em “Babilônia” e Mário em “Sol Nascente”.