Caio Bonfim, do DF, conquista prata inédita no Mundial de Atletismo

O brasiliense Caio Bonfim disputou, na noite desta sexta-feira (12/9), a prova de Marcha Atlética, no primeiro dia de disputas no Mundial de Atletismo, realizado em Tóquio, no Japão. No circuito de 35 km, o brasileiro finalizou em segundo lugar, com o tempo de 2h28min55, e conquistou a medalha de prata. O ouro ficou com Evan Dunfee, do Canadá. Katsuki, do Japão, foi o 3º colocado.

Caio teve um desempenho progressivo ao longo da prova. O brasileiro saltou da 8ª para a 4ª colocação e passou a perseguir os líderes. Ele se beneficiou da lesão de um dos concorrentes que estavam nas primeiras posições, o que reduziu a disputa pelo pódio.

Medalhista de prata nas Olimpíadas de Paris 2024, no percurso de 20 km, Caio já havia conquistado duas medalhas de bronze em outras duas edições do Mundial da modalidade. A primeira foi em Londres, no ano de 2017, e a segunda, em 2023, em Budapeste.

Com o resultado, o atleta brasiliense iguala a marca de Claudinei Quirino, que também conquistou duas pratas e um bronze ao longo da carreira. Os dois são os brasileiros com mais medalhas no histórico de Mundiais de Atletismo.