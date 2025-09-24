Caixa Econômica Federal anuncia fechamento de 128 agências em todo o país

A Caixa Econômica Federal anunciou oficialmente o fechamento de 128 agências físicas distribuídas pelo Brasil como parte de um amplo plano de reestruturação da rede de atendimento. Desse total, 117 agências serão transformadas em unidades digitais, alinhando o banco às novas demandas por serviços financeiros online, enquanto 11 serão fechadas definitivamente.

Segundo a direção do banco, os cerca de 1.009 funcionários das agências afetadas serão realocados preferencialmente em unidades próximas, sem perda de função ou remuneração, e haverá prioridade para pessoas com deficiência e responsáveis por dependentes PcD nas novas unidades digitais. O banco assegura que as funções de caixa, tesoureiro, avaliador de penhor e gerente Pessoa Jurídica serão mantidas, mesmo que remanejadas para outras agências.

Entretanto, a medida tem gerado preocupação entre os empregados pela possibilidade de sobrecarga nas agências remanescentes, além do receio quanto à adaptação ao novo formato digital. Sindicatos locais acompanham o processo para garantir que nenhum trabalhador seja prejudicado, mas destacam os impactos negativos à população e ao atendimento presencial, especialmente em regiões com poucos pontos de atendimento.

A Caixa justifica o fechamento alegando que muitas dessas agências possuem baixo volume de atendimento e operam em municípios que já contam com outras unidades com melhores condições estruturais. A instituição enfatiza que a reestruturação visa modernizar a rede e otimizar custos, acompanhando a transformação digital do setor bancário.