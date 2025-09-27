27/09/2025
Universo POP
Zagueiro do Flamengo continua seguindo a ex mesmo após separação, unfollow e fotos apagadas
Novo affair de Dado Dolabella, conheça Marcela Tomaszewski, a “loira misteriosa” que foi clicada com o ator
Zé Felipe e Ana Castela divulgam prévia de nova música e clima de romance chama atenção
Gleici Damasceno assume namoro nas redes sociais e web reage com emoção; veja vídeo
Gal Costa recebe homenagens de famosos no dia que faria 80 anos
Mãe de Luan Alencar afirma que influenciador foi agredido pelo namorado em Paris
Drama e reviravolta! Como será o final de Afonso em Vale Tudo?
“Fiquei feliz por matar aula”: resposta de menina viraliza durante entrevista
Acreana escapa da 1ª roça e segue na Fazenda 17; ela foi a mais votada para continuar no jogo
Fã invade palco e morde Natanzinho Lima durante show na Paraíba

Câmara de Santos fará audiência pública sobre tarifa zero nos ônibus

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
camara-de-santos-fara-audiencia-publica-sobre-tarifa-zero-nos-onibus

A Câmara Municipal de Santos, no litoral de São Paulo, vai realizar na próxima sexta-feira (3/10) uma audiência pública para debater a viabilidade da implantação da tarifa zero no transporte coletivo da cidade.

O encontro foi convocado pela Comissão de Transportes e Acessibilidade e reunirá especialistas, representantes do poder público e a população para discutir alternativas de financiamento do transporte público municipal.

A audiência pública também abordará o modelo atual de subsídios pagos pela prefeitura à concessionária responsável pelo sistema.

Quem quiser participar, o e-mail para sugestões e perguntas é [email protected]. Quem preferir comparecer à Câmara Municipal de Santos às 19h do dia 3 de outubro, a Casa fica na Praça Tenente Mauro Batista de Miranda, 1, no bairro Vila Nova.

Leia também

De acordo com o projeto de lei, a medida busca ampliar o acesso ao transporte coletivo, desestimular o uso de veículos individuais e incentivar o desenvolvimento sustentável, tanto no aspecto social e econômico quanto ambiental.

Será elaborado, após a audiência, um relatório com as contribuições da sociedade civil e dos especialistas convidados.

O documento será encaminhado ao prefeito Rogério Santos (Republicanos) e poderá servir de base para futuros projetos e convênios relacionados ao transporte público da cidade.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Governo antecipa salário de setembro dos servidores públicos; confira as datas de pagamento

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost