Câmara de Santos fará audiência pública sobre tarifa zero nos ônibus

A Câmara Municipal de Santos, no litoral de São Paulo, vai realizar na próxima sexta-feira (3/10) uma audiência pública para debater a viabilidade da implantação da tarifa zero no transporte coletivo da cidade.

O encontro foi convocado pela Comissão de Transportes e Acessibilidade e reunirá especialistas, representantes do poder público e a população para discutir alternativas de financiamento do transporte público municipal.

A audiência pública também abordará o modelo atual de subsídios pagos pela prefeitura à concessionária responsável pelo sistema.

Quem quiser participar, o e-mail para sugestões e perguntas é [email protected]. Quem preferir comparecer à Câmara Municipal de Santos às 19h do dia 3 de outubro, a Casa fica na Praça Tenente Mauro Batista de Miranda, 1, no bairro Vila Nova.

De acordo com o projeto de lei, a medida busca ampliar o acesso ao transporte coletivo, desestimular o uso de veículos individuais e incentivar o desenvolvimento sustentável, tanto no aspecto social e econômico quanto ambiental.

Será elaborado, após a audiência, um relatório com as contribuições da sociedade civil e dos especialistas convidados.

O documento será encaminhado ao prefeito Rogério Santos (Republicanos) e poderá servir de base para futuros projetos e convênios relacionados ao transporte público da cidade.