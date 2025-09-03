Câmara Municipal aprova projeto Educa+Vida – Bem-estar Animal, de autoria do vereador Matheus Paiva

Na sessão plenária desta terça-feira, a Câmara Municipal de Rio Branco aprovou o projeto Educa+Vida – Causa Animal, de autoria do vereador Matheus Paiva. A iniciativa visa integrar ações de conscientização nas escolas e comunidades sobre o cuidado responsável com os animais, além de promover a prevenção de zoonoses e incentivar a adoção responsável.

O programa tem como foco a educação humanitária, voltada especialmente para crianças e jovens, utilizando cartilhas, palestras, peças teatrais e atividades culturais que estimulem valores de respeito, cidadania e responsabilidade social.

“Esse projeto nasce da necessidade de formar uma nova geração mais consciente, que cuide dos animais e, ao mesmo tempo, contribua para a saúde pública da nossa cidade. A causa animal é também uma causa de toda a sociedade”, destacou o vereador Matheus Paiva.

Com a aprovação, o projeto segue para sanção do Executivo Municipal. A expectativa é que o Educa+Vida – Causa Animal seja implementado em breve, fortalecendo a rede de proteção animal e ampliando o alcance das políticas públicas voltadas para o tema em Rio Branco.