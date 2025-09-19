Câmara Municipal de Porto Velho lança edital de concurso com salários que ultrapassam R$ 8 mil

Cargos são para níveis médio, técnico e superior. As inscrições começam em outubro

A Câmara Municipal de Porto Velho divulgou, na quinta-feira (19), o edital do concurso público que vai preencher 47 vagas, com salários que ultrapassam R$ 8 mil, além da formação de cadastro de reserva. As inscrições vão de 1º a 30 de outubro de 2025, exclusivamente pelo site da banca organizadora.

O processo é realizado em parceria com o Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP). Os cargos são para níveis médio, técnico e superior.

Confira as vagas disponíveis:

Concurso da Câmara Municipal de Porto Velho

Cargo Remuneração
Técnico Administrativo R$ 2.914,64 + benefícios
Técnico Legislativo R$ 2.914,64 + benefícios
Tradutor e Intérprete de Libras R$ 2.914,64 + benefícios
Técnico de Áudio e Vídeo R$ 2.914,64 + benefícios
Técnico em Informática R$ 2.914,64 + benefícios
Analista Administrativo R$ 5.564,31 + benefícios
Analista Jurídico R$ 5.564,31 + benefícios
Analista Legislativo R$ 5.564,31 + benefícios
Analista de Tecnologia e Informática R$ 5.564,31 + benefícios
Arquiteto R$ 5.564,31 + benefícios
Analista Orçamentário e Financeiro R$ 5.564,31 + benefícios
Contador R$ 8.146,71 + benefícios
Procurador R$ 8.146,71 + benefícios
Auditor de Controle Interno R$ 8.146,71 + benefícios
Fonte: Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP).

As provas estão marcadas para 1º de fevereiro de 2026, em Porto Velho, nos turnos da manhã e da tarde, dependendo do cargo. De acordo com o edital, o resultado será divulgado até 21 de outubro de 2025.

Taxas de inscrição

  • R$ 79,16 – cargos de nível médio/técnico
  • R$ 118,74 – cargos de nível superior
  • R$ 148,42 – cargo de Procurador

O pagamento deve ser feito até 31 de outubro de 2025, em qualquer banco. Candidatos que se enquadrem nos critérios legais podem solicitar isenção entre 1º e 3 de outubro de 2025, pelo site do IBGP.

