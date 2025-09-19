Câmara Municipal de Porto Velho lança edital de concurso com salários que ultrapassam R$ 8 mil

A Câmara Municipal de Porto Velho divulgou, na quinta-feira (19), o edital do concurso público que vai preencher 47 vagas, com salários que ultrapassam R$ 8 mil, além da formação de cadastro de reserva. As inscrições vão de 1º a 30 de outubro de 2025, exclusivamente pelo site da banca organizadora.
O processo é realizado em parceria com o Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP). Os cargos são para níveis médio, técnico e superior.
Confira as vagas disponíveis:
Concurso da Câmara Municipal de Porto Velho
|Cargo
|Remuneração
|Técnico Administrativo
|R$ 2.914,64 + benefícios
|Técnico Legislativo
|R$ 2.914,64 + benefícios
|Tradutor e Intérprete de Libras
|R$ 2.914,64 + benefícios
|Técnico de Áudio e Vídeo
|R$ 2.914,64 + benefícios
|Técnico em Informática
|R$ 2.914,64 + benefícios
|Analista Administrativo
|R$ 5.564,31 + benefícios
|Analista Jurídico
|R$ 5.564,31 + benefícios
|Analista Legislativo
|R$ 5.564,31 + benefícios
|Analista de Tecnologia e Informática
|R$ 5.564,31 + benefícios
|Arquiteto
|R$ 5.564,31 + benefícios
|Analista Orçamentário e Financeiro
|R$ 5.564,31 + benefícios
|Contador
|R$ 8.146,71 + benefícios
|Procurador
|R$ 8.146,71 + benefícios
|Auditor de Controle Interno
|R$ 8.146,71 + benefícios
As provas estão marcadas para 1º de fevereiro de 2026, em Porto Velho, nos turnos da manhã e da tarde, dependendo do cargo. De acordo com o edital, o resultado será divulgado até 21 de outubro de 2025.
Taxas de inscrição
- R$ 79,16 – cargos de nível médio/técnico
- R$ 118,74 – cargos de nível superior
- R$ 148,42 – cargo de Procurador
O pagamento deve ser feito até 31 de outubro de 2025, em qualquer banco. Candidatos que se enquadrem nos critérios legais podem solicitar isenção entre 1º e 3 de outubro de 2025, pelo site do IBGP.