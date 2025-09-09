Caminhão carregado de eletrodomésticos tomba no Porto do Governo em Cruzeiro do Sul

Na tarde desta segunda-feira (8), um caminhão carregado com eletrodomésticos tombou no Porto do Governo, localizado no bairro do Remanso, em Cruzeiro do Sul. O veículo transportava geladeiras, fogões e televisores. Equipes foram mobilizadas para resgatar os produtos e minimizar os prejuízos.

Segundo relatos de populares, a causa do acidente teria sido uma falha nos freios. Moradores da região afirmam que situações semelhantes já ocorreram em outras ocasiões. “Já são quatro vezes que acontece esse problema aqui. E nada de ajeitar a rampa”, reclamou um morador que acompanhava a movimentação.

A área é conhecida pelas dificuldades de acesso e pela estrutura precária, o que aumenta os riscos para veículos de carga e levanta preocupações sobre a segurança no local.

Em nota, o Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) confirmou que o incidente foi provocado por uma falha nos freios. Ainda de acordo com o órgão, o motorista realizou uma manobra de emergência para evitar que o caminhão caísse no rio, o que resultou no tombamento. A atitude evitou um desfecho mais grave. Ninguém ficou ferido.

A nota também trouxe uma resposta às críticas da comunidade sobre a estrutura precária do porto, apontada por moradores como causa de acidentes reincidentes. O Deracre informou que o Porto de Cruzeiro do Sul será contemplado com um projeto de melhorias executado pelo governo federal, por meio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

Conforme o comunicado, os projetos de engenharia já estão em fase avançada de conclusão e, após a execução das obras, a estrutura será repassada para a gestão do estado. A presidente do Deracre, Sula Ximenes, reforçou o compromisso da autarquia em apoiar melhorias na infraestrutura portuária do município. A medida é aguardada com expectativa pela população e por motoristas que dependem do local, considerado vital para o escoamento da produção e o abastecimento da região.