Nesta primeira fase, com duração aproximada de 30 dias, serão disputadas 4 modalidades

A abertura dos Jogos Escolares de Cruzeiro do Sul marcou o início de uma das maiores celebrações do esporte estudantil da região, reunindo estudantes, professores e a comunidade escolar em uma grande festa no Ginásio Jader Machado.

A edição deste ano conta com a participação de 1.320 alunos, representando 25 escolas, que disputarão 14 modalidades esportivas ao longo da programação. O ginásio, que passou por melhorias estruturais, sediou a cerimônia de abertura e receberá parte das competições iniciais.

Segundo o diretor de Esporte e Lazer do município, Gilvan Ferreira, a adesão das escolas foi total. “É uma grande festa. O ginásio está lotado, e os alunos vivem esse momento com muita alegria e expectativa”, destacou.

Nesta primeira fase, com duração aproximada de 30 dias, serão disputadas quatro modalidades coletivas: futsal, voleibol, basquete e handebol. As demais modalidades acontecerão ao longo do calendário geral dos jogos.

Além da competição, o evento promove integração, aprendizado e desenvolvimento entre os estudantes. Os campeões de cada modalidade avançarão para as etapas regionais e, posteriormente, poderão representar o município nas fases estadual e nacional.

O professor de educação física Anderson Souza ressaltou a importância dos jogos na formação dos alunos, tanto no aspecto esportivo quanto no emocional, fortalecendo valores como disciplina, trabalho em equipe e superação.

O prefeito Zequinha Lima destacou o crescimento do evento nos últimos anos. Desde 2021, o número de modalidades passou de nove para 14, ampliando a participação de estudantes das zonas urbana, rural e ribeirinha.

Os Jogos Escolares reafirmam o compromisso de Cruzeiro do Sul com o incentivo ao esporte, à educação e à formação de novos talentos no Vale do Juruá.