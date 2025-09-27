27/09/2025
Campeonato Brasileiro: Juventude e Internacional empatam no Jaconi

No início da noite de sábado (27/9), Juventude e Internacional se enfrentaram no Alfredo Jaconi pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O placar ficou empatado em 1 x 1. Alan Patrick abriu o placar para o Colorado, enquanto Ênio deixaou tudo igual para o clube Jaconero.

Com o resultado, o Juventude segue na zona de rebaixamento. A equipe está na 17ª colocação, com 28 pontos conquistados. O Internacional figura em 14º, com 28. O Colorado pode perder posições na tabela e encostar na degola caso Santos e Atlético-MG vençam suas partidas.

Juventude x Internacional – Campeonato Brasileiro

Juventude x Internacional – Campeonato Brasileiro

Alan Patrick comemorando gol pelo Internacional diante do Juventude

O jogo

O confronto no Alfredo Jaconi começou bastante brigado, com muitas faltas. O Juventude havia chegado duas vezes, colocando o goleiro Anthoni para trabalhar. Porém, quem abriu o placar em Caxias do Sul foi o Internacional.

Aos 23 minutos, Nenê errou, Carbonero ficou com a bola e finalizou na meta adversária, mas Jandrei defendeu. Na sobra, Alan Patrick mandou para o fundo das redes e colocou o Colorado na frente do marcador: 1 x 0. O Inter levou a vantagem para o intervalo.

O segundo tempo foi movimentado, com o Juventude deixando tudo igual no placar logo aos 17 minutos da etapa final. Bilu cruzou, Gilberto arrumou a bola de calcanhar e Ênio, na pequena área, mandou para o gol.

O Juventude pressionou bastante após o empate, principalmente na parte final do jogo. Vendo o bom momento da equipe nos minutos finais, a torcida jaconera inflamou o estádio em Caxias do Sul, mas não adiantou. Mesmo com as chances, o placar não foi alterado novamente.

Próximos jogos

O Juventude volta a entrar em campo na terça-feira (30/9), em duelo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube Jaconero visita o Atlético-MG, na Arena MRV, às 21h30. Na quarta-feira (1º/10), o Internacional recebe o Corinthians no Beira-Rio. A bola rola às 19h30.

