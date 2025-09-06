Candangão Sub-17: assista União x Samambaia ao vivo e com imagens

O Metrópoles transmitirá ao vivo e com imagens pelo YouTube o duelo entre União x Samambaia, jogo da segunda rodada do Candangão Sub-17. O jogo será realizado na Associação dos Servidores da Polícia Federal (DIREF), no Setor Policial Sul (SPO), neste sábado (6/9), às 10h.

O Cachorro Salsicha empatou na estreia da competição, em jogo realizado no CT do Brasiliense, por 1 x 1, com gol marcado por Daniel Souza. O União foi derrotado fora de casa pelo Greval por 1 x 0.

O Samambaia vem de um título na Prime Cup, competição local conhecida principalmente pela categoria Sub-17.

Metrópoles na Segundinha

Metrópoles adquiriu os direitos do Candangão Série B junto à Federação de Futebol do Distrito Federal e, neste ano de 2025, também transmitiu as fases finais do Candangão Sub-20, torneio vencido pelo Real Brasília.

A exibição das partidas é mais uma atração do Grupo Metrópoles, que conta também com a transmissão ao vivo e com imagens da Série D do Campeonato Brasileiro. Metrópoles Sports, Metrópoles Music e Metrópoles Endurance

