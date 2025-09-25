Candidato da esquerda, Thor elogia Gladson, mas afirma que ele é melhor no Legislativo

O médico infectologista Thor Dantas, que se apresenta como pré-candidato ao governo do Acre em 2026, fez uma análise sobre a atuação do atual governador Gladson Cameli (PP) durante entrevista ao podcast Em Cena, do ContilNet.

Segundo Thor, Cameli demonstrou sensibilidade e inteligência ao lidar com a pandemia de Covid-19, mas possui fragilidades que, na avaliação dele, comprometem o desempenho do governo.

“O Gladson teve uma capacidade e uma inteligência intuitiva fantástica. Eu citei isso naquele momento da pandemia em que grande parte do grupo político era desse grupo que andou com todos os devaneios e incompetência em relação à gestão da pandemia”, afirmou.

O infectologista destacou que Cameli se distanciou de algumas posições do então presidente Jair Bolsonaro, o que, para ele, foi fundamental.

“Ele sentiu que o presidente não estava correto em relação à pandemia e não foi por ali. Então, Gladson tem meu respeito grande por isso. Também pela forma com que ele trata bem todo mundo. É uma pessoa de uma amabilidade no trato”, disse.

Apesar dos elogios, Thor ressaltou que enxerga limitações no perfil do governador quando o assunto é gestão do Executivo.

“Mas eu acho que Gladson tem algumas fragilidades na gestão, no governo Gladson, que me chamam atenção. A pessoa do Gladson talvez não seja o perfil ideal para o executivo. Talvez o perfil dele seja mais apropriado para o legislativo do que pro executivo. O executivo exige algumas competências de planejamento, liderança de equipe, alcance de metas, que não é o forte dele”, avaliou.

Thor completou afirmando que, em sua visão, Cameli foi mais eficaz quando atuava no Parlamento.

“Ele foi um parlamentar muito melhor do que foi governador. É a minha opinião e vejo isso com dados”, concluiu.

VEJA A ENTREVISTA NA ÍNTEGRA: