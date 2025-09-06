Cantor Chrigor é internado em São Paulo e se afasta dos palcos

Escrito por Metrópoles


O cantor Chrigor, ex-vocalista do Exaltasamba, foi internado em um hospital de São Paulo na quinta-feira (4/9).

Em comunicado compartilhado nas redes sociais do artista, a equipe do cantor afirmou que ele ficará afastado dos palcos por 10 dias, período necessário para sua recuperação completa.

O comunicado

“Atenção, fãs e amigos! Informamos que o cantor Chrigor está hospitalizado e sob cuidados médicos. Ele recebeu um atestado de 10 dias para se dedicar a sua recuperação e saúde”, inicia a nota divulgada.

O comunicado segue destacando a gratidão do cantor pelo apoio dos fãs: “Agradecemos a compreensão de todos neste momento e contamos com as energias positivas de vocês para seu rápido restabelecimento. Em breve remarcaremos uma nova data. Muito grato pela compreensão e orações. Amo vocês”.

Chrigor é internado às pressas após passar mal

Chrigor Lisboa

Chrigor Lisboa com Péricles e Thiaguinho, no Exaltasamba

Explicou motivo da internação

Chrigor também se manifestou pessoalmente para acalmar os fãs. Em vídeo gravado do próprio leito hospitalar e compartilhado nos Stories de seu perfil no Instagram, ele detalhou a origem de seu mal-estar.

“Estou aqui na minha recuperação. Dei um mau jeito nas minhas costas, graças aos meus queridos pit monsters. Eles foram brigar e eu tentei separar os dois. E agora estou aqui”, relatou o cantor.

O artista lembrou ainda que já passou por uma cirurgia relacionada a hérnia de disco no ano passado, o que contribuiu para a dor intensa.

“Deu muita dor porque tinha feito uma cirurgia da hérnia de disco. Tem um ano e meio que fiz. Mas estou bem, estou me recuperando para voltar à ativa. Qualquer coisa vou avisando vocês. Muito obrigado pelo carinho e pelas orações”, completou.

 

