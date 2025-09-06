Cantor Chrigor é internado em São Paulo e se afasta dos palcos

O cantor Chrigor, ex-vocalista do Exaltasamba, foi internado em um hospital de São Paulo na quinta-feira (4/9).
Em comunicado compartilhado nas redes sociais do artista, a equipe do cantor afirmou que ele ficará afastado dos palcos por 10 dias, período necessário para sua recuperação completa.
Leia também
-
Cantor Chrigor recebe alta de hospital após sofrer mal-estar
-
Cantor Chrigor é internado às pressas após sofrer convulsão
-
Saiba o estado de saúde do ex-Exaltasamba Chrigor Lisboa
O comunicado
“Atenção, fãs e amigos! Informamos que o cantor Chrigor está hospitalizado e sob cuidados médicos. Ele recebeu um atestado de 10 dias para se dedicar a sua recuperação e saúde”, inicia a nota divulgada.
O comunicado segue destacando a gratidão do cantor pelo apoio dos fãs: “Agradecemos a compreensão de todos neste momento e contamos com as energias positivas de vocês para seu rápido restabelecimento. Em breve remarcaremos uma nova data. Muito grato pela compreensão e orações. Amo vocês”.
4 imagensFechar modal.1 de 4
Chrigor é internado às pressas após passar mal
Reprodução/Instagram2 de 4
Reprodução3 de 4
Chrigor Lisboa
Reprodução4 de 4
Chrigor Lisboa com Péricles e Thiaguinho, no Exaltasamba
Reprodução
Explicou motivo da internação
Chrigor também se manifestou pessoalmente para acalmar os fãs. Em vídeo gravado do próprio leito hospitalar e compartilhado nos Stories de seu perfil no Instagram, ele detalhou a origem de seu mal-estar.
“Estou aqui na minha recuperação. Dei um mau jeito nas minhas costas, graças aos meus queridos pit monsters. Eles foram brigar e eu tentei separar os dois. E agora estou aqui”, relatou o cantor.
O artista lembrou ainda que já passou por uma cirurgia relacionada a hérnia de disco no ano passado, o que contribuiu para a dor intensa.
“Deu muita dor porque tinha feito uma cirurgia da hérnia de disco. Tem um ano e meio que fiz. Mas estou bem, estou me recuperando para voltar à ativa. Qualquer coisa vou avisando vocês. Muito obrigado pelo carinho e pelas orações”, completou.
Ver essa foto no Instagram
Uma publicação compartilhada por Chrigor Lisboa (@chrigoroficial)