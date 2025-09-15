Cantor Etinildo Lopes, príncipe da Saudosa Maloca, é encontrado morto na própria residência

O cantor acreano Etinildo Lopes de Oliveira, de 65 anos, natural de Sena Madureira, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (15) em seu apartamento, localizado à Rua João Câncio Fernandes, no bairro Estação Experimental, em Rio Branco.
A causa da morte ainda não foi confirmada, mas há indícios de que uma parada cardíaca possa ter ocorrido na noite anterior. Etinildo morava sozinho, era desquitado e pai de três filhos. Ele também era um dos 12 filhos do casal Raimundo Guedes de Oliveira e Maria Lopes de Oliveira.
Durante 28 anos, Etinildo abriu e encerrou os bailes da Saudosa Maloca, do casal Admildes e Rubens, sendo reconhecido como um dos últimos seresteiros do Acre. Ao longo de sua carreira, cantou com artistas já falecidos, como Auricélio Guedes e Geraldo Leite, além de outros músicos da região, incluindo Gentil, Marquinhos e Carlos, Esmeralda, Alcilene, Rinaldo Costa e muitos outros talentos locais.
Uma vizinha que costumava ajudá-lo nas tarefas diárias encontrou o cantor caído na sala, apresentando sangramento na boca, e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma equipe de suporte avançado se deslocou ao local, mas apenas pôde confirmar o óbito. Policiais do 1º Batalhão da Polícia Militar isolaram a área para os trabalhos periciais, e posteriormente a Polícia Técnico-Científica (DPTC) realizou os procedimentos de praxe. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).
Após a necropsia, o corpo de Etinildo Lopes foi liberado aos familiares e levado para Sena Madureira, onde ocorrerá o velório e o sepultamento, na Avenida Avelino Chaves.
