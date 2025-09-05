Cantora acreana Duda Modesto ganha destaque nacional no programa Som Brasilis, da Rádio Senado

A cantora acreana Duda Modesto integrou a trilha sonora do programa Som Brasilis, da Rádio Senado, que apresenta e valoriza artistas de cada estado brasileiro. A participação levou a música autoral da artista, que mistura rock, pop, elementos eletrônicos e influências alternativas, a um público nacional.

Natural de Rio Branco, Duda Modesto nasceu em 1992 e iniciou a carreira interpretando clássicos do rock e do blues em bares da capital acreana. Em 2022, lançou o primeiro EP, que recebeu atenção da crítica especializada pelo experimentalismo e pelas sonoridades contemporâneas. Com uma década de trajetória, diversos singles e videoclipes, a cantora já figura entre os nomes em ascensão da cena musical da região Norte.

O programa Som Brasilis tem como proposta destacar a diversidade musical do país e ampliar o alcance de artistas regionais que desenvolvem trabalhos autorais.

OUÇA O PROGRAMA: