Caos: Juruá fica sem internet por horas após incêndio danificar fibra ótica na BR-364

Na madrugada deste sábado (6), uma pane deixou as cidades de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, no Vale do Juruá, sem acesso à internet. O problema teve início logo nas primeiras horas do dia e se estendeu até às 11h da manhã, impactando diretamente a rotina da população e o funcionamento do comércio.

Sem sinal, muitos estabelecimentos ficaram impossibilitados de realizar vendas, já que os sistemas de pagamento eletrônico, dependentes da internet, não funcionaram. Caixas eletrônicos e máquinas de cartão de débito e crédito também ficaram fora do ar, o que dificultou a vida de consumidores e comerciantes.

A causa da interrupção foi uma queimada registrada às margens da BR-364, entre os rios Campinas e Liberdade, que danificou fibras óticas das operadoras Oi e Unonet. O incidente comprometeu o fornecimento dos serviços digitais em toda a região.

Nos últimos meses, a combinação de falhas frequentes no fornecimento de energia elétrica e na internet tem gerado transtornos para moradores e empresários do Juruá.