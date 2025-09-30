Carlos Vale entrega título de cidadão a Alan Rick em solenidade de aniversário de Sena

O senador Alan Rick foi homenageado com o Título de Cidadão Senamadureirense durante as comemorações pelos 121 anos de fundação de Sena Madureira, no último dia 25 de setembro. A honraria foi concedida por meio de projeto de lei apresentado pelo então vereador Carlos Vale, no final do ano passado, e aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal.

Segundo Vale, que atualmente ocupa o cargo de secretário municipal de Agricultura, a homenagem reflete o reconhecimento da população pelos investimentos realizados pelo senador no município.

“Alan Rick tem uma ligação com Sena Madureira, pois sua mãe é natural da cidade. Além disso, ele tem destinado recursos importantes para áreas como saúde, agricultura e esporte, com destaque para a reforma do Hospital João Câncio Fernandes e o apoio à escolinha de futebol Léo Moura. Foi uma forma de agradecer por tudo o que ele tem feito”, destacou.

O ex-vereador lembrou que a sessão solene para a entrega do título havia sido realizada em dezembro de 2024, mas o senador não pôde comparecer em razão de compromissos em Brasília. “Estávamos ansiosos para entregar esse título. Aproveitamos o aniversário da cidade para realizar esse ato simbólico e de grande significado para todos nós”, afirmou.

Além do reconhecimento ao senador, Carlos Vale aproveitou a solenidade para entregar Moções de Aplausos ao deputado federal Roberto Duarte e ao assessor parlamentar Jairo Cassiano. Duarte foi homenageado por ter destinado cerca de R$ 7 milhões em investimentos para a saúde e a agricultura do município.

Já Cassiano, ex-prefeito de Sena, foi reconhecido pela atuação junto ao gabinete do senador Alan Rick e pelo trabalho à frente do Instituto Maria Matos, que desenvolve ações esportivas em parceria com a escolinha Léo Moura.

Para Carlos Vale, o momento simboliza não apenas uma homenagem individual, mas o agradecimento coletivo da população de Sena Madureira. “Me sinto honrado em ter sido o autor desse projeto e, hoje, como secretário, poder concretizar a entrega. É um marco de reconhecimento a quem tem contribuído de forma efetiva para o desenvolvimento da nossa cidade”, concluiu.