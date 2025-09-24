Carmo Dalla Vecchia surge irreconhecível e perde a paciência com haters: “Vá cagar”

O ator Carmo Dalla Vecchia voltou a ser assunto nas redes após publicar um vídeo com cabelo, bigode e sobrancelhas descoloridos e responder com dureza a seguidores que questionaram sua aparência. Nas mensagens, ele não hesitou em rebater ofensas e mandou um dos internautas “vá cagar”. Terra+1

Segundo publicações, a reação do artista veio após comentários que diziam, entre outras coisas, que ele “já foi lindo” ou que deveria “voltar à forma natural”. Carmo respondeu com ironia e críticas diretas: afirmou que pode “voltar a ser padrão” quando quiser, mas que não pretende se curvar à “mediocridade”, e confrontou quem o atacou questionando a aparência do próprio crítico. Ele também compartilhou prints de comentários maldosos nos Stories. UAI+1

Em uma das respostas mais diretas, o ator escreveu que não precisa de “fãs passivas-agressivas” e repetiu a expressão que viralizou: “sua fofa, vá cagar!”. Em outro momento, rebateu críticas sobre seus dentes e aparência afirmando que o autor do ataque também tinha “sorriso claramente artificial”. As postagens geraram repercussão ampla na imprensa de entretenimento e nas redes sociais. UAI+1

Fontes de entretenimento destacam que Carmo tem adotado o visual descolorido para novos projetos e que o ator já vinha provocando reações nas redes em ocasiões anteriores — por vezes como resposta a haters, em outras como forma de autopromoção de produtos ligados à sua marca. Depois das respostas, fãs e colegas se dividiram entre criticar o tom das postagens e defender o artista contra ataques de ódio. iBahia+1

O que se vê nas redes

Prints de comentários negativos repostados por Carmo; ele rebateu com ironia e críticas pessoais. Hugo Gloss

Declaração direta: “Posso voltar a ser padrão, basta querer… sua fofa, vá cagar!”, frase que viralizou. Terra

Debate entre seguidores: houve quem apoiasse Carmo e quem considerasse a resposta exagerada; especialistas em comportamento digital costumam lembrar que celebridades recebem tanto apoio quanto ataques nas redes. TNH1

Fonte: Terra; HugoGloss; Uai; TNH1; Contigo. Contigo!+4Terra+4Hugo Gloss+4

✍️ Redigido por ContilNet