Carro cai no Rio Juruá durante travessia de balsa no interior do Acre; VÍDEO

Um carro modelo Celta caiu no Rio Juruá na manhã desta segunda-feira (22), durante a travessia na balsa do município de Rodrigues Alves.

De acordo com informações preliminares, o veículo teria apresentado um problema mecânico, possivelmente falha nos freios ou no motor, o que ocasionou a descida repentina e a queda na água.

A ação rápida de uma equipe da Polícia Militar do Acre, que estava no local, evitou maiores transtornos. Com o auxílio de uma viatura, os policiais conseguiram puxar o carro de volta para fora do rio.

Apesar do susto, não houve registro de feridos.

