Comitiva da Defesa Civil percorre o estado para instalar planos de contingência diante de projeções climáticas preocupantes

O Governo do Acre, por meio da Defesa Civil Estadual, iniciou uma corrida contra o tempo para blindar os 22 municípios rurais e urbanos contra os efeitos de uma possível estiagem histórica. Com projeções climáticas que indicam temperaturas extremas, ondas de calor e um risco elevado de incêndios florestais para 2026, o estado acionou um plano de gestão de riscos antecipado para evitar o desabastecimento e colapsos na saúde pública.

Equipes técnicas estão percorrendo todo o território acreano, promovendo reuniões estratégicas com gestores locais, secretarias e pesquisadores. O foco é a elaboração imediata de planos de contingência que possam mitigar os impactos diretos na produção rural, na piscicultura e no abastecimento de água potável.

Ciência e Gestão de Riscos

A mobilização conta com o suporte técnico da Universidade Federal do Acre (Ufac). O ecólogo e cientista ambiental Foster Brown alertou que a região MAP (Madre de Dios, Acre e Pando) vive um ciclo de eventos extremos intensificados pelo aquecimento global. “Desde 2010, enfrentamos um aumento na frequência de secas e queimadas. Essa integração entre universidade e Defesa Civil é essencial”, pontuou Brown.

Para o professor Anderson Mesquita, doutor em Geografia, o papel da academia é oferecer evidências que subsidiem as decisões do governo, garantindo que a comunicação em cenários de crise seja precisa e evite a desinformação.

Combate aos Incêndios e Saúde Pública

Um dos maiores temores das autoridades é o chamado “efeito multiplicador” do fogo. Durante o verão amazônico, pequenos focos em terrenos baldios urbanos podem se transformar rapidamente em grandes incêndios florestais devido à baixa umidade.

O coordenador estadual da Defesa Civil, coronel Batista Oliveira, reforçou que o momento é de preparação. “Estamos nos reunindo com universidades e gestores para entender o cenário e nos preparar para um período que tende a ser mais severo. Já mobilizamos equipes para orientar as defesas civis municipais e a população”, destacou.

Principais impactos monitorados:

Saúde: Piora na qualidade do ar e aumento de doenças respiratórias.

Economia: Prejuízos diretos na agricultura e pecuária, afetando a segurança alimentar.

Abastecimento: Pressão sobre os sistemas de captação de água nas áreas urbanas e ribeirinhas.

A determinação da governadora Mailza Assis é que o Estado atue de forma itinerante, levando palestras a escolas e comunidades para transformar o cidadão em um monitor preventivo. A premissa é clara: o custo da prevenção é significativamente menor do que o reparo dos danos causados por desastres ambientais de grande magnitude.