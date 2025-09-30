30/09/2025
Carro que capotou em via de Rio Branco era conduzido por idosa; ela tentava fazer ultrapassagem

O local do acidente foi isolado para os trabalhos de perícia e, após a conclusão, o veículo capotado foi removido por um guincho

Uma colisão envolvendo três carros deixou duas mulheres feridas na tarde desta terça-feira (30), na Avenida Nações Unidas, em Rio Branco.

As vítimas foram atendidas por paramédicos do Samu e encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento | Foto: ContilNet

Segundo testemunhas, a motorista de 72 anos, que conduzia um Volkswagen Virtus cinza (placa QLX-4D76), tentou realizar uma ultrapassagem, mas precisou desviar de um veículo que seguia no sentido contrário. Durante a manobra, perdeu o controle do carro e colidiu com a traseira de um Honda Fit azul (placa NXT-5840), estacionado próximo à curva da antiga Fiat Comauto.

Com o impacto, o Virtus capotou e atingiu ainda um terceiro veículo, um Volkswagen Gol cinza (placa QLX-6G78), também estacionado no local.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Batalhão de Trânsito e Samu foram acionadas para prestar socorro. A passageira do Virtus, de 56 anos, sofreu escoriações e dores no ombro direito, enquanto a condutora apresentou dores no tórax e lesões nos joelhos.

As vítimas foram atendidas por paramédicos do Samu e encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Franco Silva, na Baixada da Sobral, ambas em estado estável.

O local do acidente foi isolado para os trabalhos de perícia e, após a conclusão, o veículo capotado foi removido por um guincho.

