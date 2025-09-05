Casamento do cantor Cacau Júnior reúne famosos; veja fotos

Nessa sexta-feira (5/9), o cantor e empresário Cacau Júnior disse o tão esperado “sim” para a arquiteta Ellis Farias, em uma celebração marcada por emoção, música e momentos inesquecíveis.

O artista entrou na cerimônia acompanhado da filha a cantora Wenny, levando também uma bola branca em homenagem à mãe, gesto que emocionou os convidados.

Convidados famosos

Entre os presentes, nomes conhecidos marcaram presença, como o ator Igor Lage (que recentemente fez participação na novela Vale Tudo), a apresentadora Kelly Jorge e o ex-A Fazenda Tonzão, entre outros.

O ponto alto da noite foi a apresentação musical de Cacau Júnior, que dividiu o palco com a filha em uma canção especial, além da homenagem dedicada à esposa Ellis.

A celebração aconteceu em uma renomada casa de festas em Vargem Grande, no Rio de Janeiro, reunindo familiares, amigos e personalidades em uma noite memorável.

Veja as fotos do casamento

