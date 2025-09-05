Casamento do cantor Cacau Júnior reúne famosos; veja fotos

Nessa sexta-feira (5/9), o cantor e empresário Cacau Júnior disse o tão esperado “sim” para a arquiteta Ellis Farias, em uma celebração marcada por emoção, música e momentos inesquecíveis.
O artista entrou na cerimônia acompanhado da filha a cantora Wenny, levando também uma bola branca em homenagem à mãe, gesto que emocionou os convidados.
Convidados famosos
Entre os presentes, nomes conhecidos marcaram presença, como o ator Igor Lage (que recentemente fez participação na novela Vale Tudo), a apresentadora Kelly Jorge e o ex-A Fazenda Tonzão, entre outros.
O ponto alto da noite foi a apresentação musical de Cacau Júnior, que dividiu o palco com a filha em uma canção especial, além da homenagem dedicada à esposa Ellis.
A celebração aconteceu em uma renomada casa de festas em Vargem Grande, no Rio de Janeiro, reunindo familiares, amigos e personalidades em uma noite memorável.
Veja as fotos do casamento
11 imagensFechar modal.1 de 11
Cantor Cacau Júnior se casou nessa sexta-feira (5/9)
Reprodução/Redes sociais.2 de 11
Cantora Wenny, irmã de Lexa e filha de Cacau compareceu à festa.
Reprodução/Redes sociais.3 de 11
Cantor Cacau Júnior se casou nessa sexta-feira (5/9)
Reprodução/Redes sociais.4 de 11
Cantor Cacau Júnior se casou nessa sexta-feira (5/9)
Reprodução/Redes sociais.5 de 11
Cantor Cacau Júnior e a filha Wenny.
Reprodução/Redes sociais.6 de 11
Cantor Cacau Júnior se casou nessa sexta-feira (5/9)
Reprodução/Redes sociais.7 de 11
Cantor Cacau Júnior se casou nessa sexta-feira (5/9)
Reprodução/Redes sociais.8 de 11
Cantor Cacau Júnior se casou nessa sexta-feira (5/9)
Reprodução/Redes sociais.9 de 11
Cantor Cacau Júnior se casou nessa sexta-feira (5/9)
Reprodução/Redes sociais.10 de 11
Cantor Cacau Júnior se casou nessa sexta-feira (5/9)
Reprodução/Redes sociais.11 de 11
Cantor Cacau Júnior se casou no Rio de Janeiro.
Reprodução/Redes sociais.