casimiro-diz-que-globo-proibiu-reacts-de-jogos-da-emissora

O apresentador Casimiro, do canal CazéTV, anunciou nessa sexta-feira (12/9) durante sua transmissão ao vivo na Twitch que não poderá mais realizar reacts de partidas do Brasileirão e da Copa do Brasil exibidas pela Globo.

A medida afeta diretamente o formato que consagrou o influenciador de forma nacional, conhecido por reagir a jogos de futebol.

Anunciou com ironia

Durante a live em que comentou o confronto entre Vasco e Botafogo pela Copa do Brasil, Casimiro comunicou a novidade aos seus seguidores em tom de ironia:

“A gente vai ver os melhores momentos do Prime Video, porque os nossos grandes amigos da Ge TV nos proibiram”.

Ele completou, brincando: “A Globo me proibiu de ver jogos no YouTube. É uma informação aí para a galera. Agora vou ter que ver os jogos em outros lugares”.

Concorrência com a Ge TV

A decisão surge em um contexto de concorrência direta com a Ge TV, canal que estreou recentemente com a transmissão de Brasil e Chile pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do ano que vem.

Desde então, a CazéTV tem provocado a emissora, inclusive nas redes sociais oficiais, como aconteceu na semana passada, quando o canal publicou um print de um anúncio da Ge TV em sua transmissão da NFL, acompanhado da mensagem: “Faça como a Globo e tenha os melhores resultados anunciando na Cazé TV”.

As transmissões de Casimiro na Twitch normalmente são editadas e disponibilizadas posteriormente no YouTube, mas a restrição da Globo exigirá alterações nesse formato. Até o momento, a emissora não se pronunciou oficialmente sobre a proibição.

