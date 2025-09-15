Caso Bruninho: acreano de 11 anos apresenta avanços após implante de marca-passo cerebral

O acreano Bruno Vinícius Teixeira, de 11 anos, conhecido como Bruninho, morador de Cruzeiro do Sul, apresentou boa recuperação após a cirurgia para implante de um eletrodo cerebral realizada no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre (RS). O procedimento ocorreu na última sexta-feira (12) e já trouxe avanços perceptíveis para o garoto, que deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e pode receber alta nesta terça-feira (16).

O eletrodo, que funciona como um marca-passo cerebral para controlar crises epiléticas, foi ativado ainda durante a cirurgia na sintonia mais leve. A intensidade será ajustada gradualmente até chegar ao nível ideal, o que deve permitir ganhos significativos tanto no controle das crises quanto no desenvolvimento cognitivo de Bruninho. Segundo o pai, Marcus Vinicius Girado Teixeira, o filho já demonstra avanços na interação e na fala, ainda que o processo seja longo e exija ajustes cuidadosos para não provocar efeitos colaterais.

Na segunda-feira (15), Bruninho recebeu a visita do irmão mais novo, Pedro Lucas, de 6 anos, além da mãe, Lidiani, e do próprio Marcus. A família destacou a importância do tratamento e celebrou cada pequeno avanço, ainda que os médicos tenham ressaltado que é cedo para avaliar o resultado final da terapia de estimulação cerebral profunda.

O equipamento utilizado no implante é de última geração e foi lançado em julho deste ano. Embora já esteja em uso em outros países, ainda aguarda aprovação da Anvisa para aplicação regular no Brasil. O aparelho tem tecnologia para, futuramente, adaptar-se automaticamente às ondas cerebrais do paciente, mas, por enquanto, opera de forma manual.

O procedimento, orçado em cerca de R$ 400 mil, foi viabilizado por meio de diferentes frentes: contribuição do cantor Gusttavo Lima, cobertura do plano de saúde por decisão judicial e uma vaquinha solidária realizada em Cruzeiro do Sul, onde a família de Bruninho reside.