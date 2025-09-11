11/09/2025
Menino acreano com mutação rara, que recebeu ajuda de Gusttavo Lima, fará cirurgia nesta sexta

A previsão é que ele permaneça três dias internado e retorne ao Acre no dia 24 de setembro

0

Bruno Vinícius Troiani Teixeira, de 11 anos, do Acre, que sofre com epilepsia severa e convulsões diárias, vai passar por um procedimento de marcapasso cerebral (DBS) nesta sexta-feira (12) no Hospital Moinhos de Ventos, em Porto Alegre (RS). A cirurgia tem como objetivo controlar as crises e melhorar a qualidade de vida do garoto, que já passou por diversas tentativas de tratamento sem sucesso.

O procedimento, de alto custo, estimado em mais de R$ 400 mil, contou com apoio do cantor Gusttavo Lima/ Foto: Reprodução

O procedimento será conduzido por uma equipe de 12 profissionais, incluindo cirurgiões, anestesistas, enfermeiros e técnicos. Dois eletrodos serão implantados no núcleo do tálamo de Bruno e deverão ser ativados um dia após a cirurgia. A previsão é que ele permaneça internado por três dias, retornando ao Acre no dia 24 de setembro.

SAIBA MAIS: Equipe de Gusttavo Lima confirma repasse de R$ 260 mil para cirurgia de criança em Cruzeiro do Sul

A família enfrentou dificuldades para custear o procedimento, que ultrapassa R$ 400 mil, e teve o plano de saúde negando cobertura três vezes, mesmo com laudos médicos apontando risco de vida. O caso ganhou repercussão nacional e recebeu apoio do cantor Gusttavo Lima, que se comprometeu a bancar os custos da cirurgia. Apesar de não poder estar presente em Porto Alegre, o artista manterá contato com os pais de Bruno por chamada de vídeo.

Bruno vive em Cruzeiro do Sul com os pais, Marcus e Lidiani, e um irmão. Ele é portador de uma mutação genética rara no gene KCNQ5, associada ao espectro autista severo. A decisão de realizar a cirurgia com DBS foi tomada por especialistas, que identificaram no procedimento a melhor alternativa para estimular o sistema nervoso e reduzir as crises.

