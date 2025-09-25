25/09/2025
Caso Géssica: Justiça suspende audiência de policiais e marca retomada para outubro

Justiça adia interrogatório de policiais acusados pela morte de enfermeira no Acre

A audiência de instrução envolvendo os policiais militares Gleyson Costa de Souza e Cleonizio Marques Vilas Boas, acusados pela morte da enfermeira Géssica Melo de Oliveira, de 32 anos, foi interrompida após quase dez horas de depoimentos.

Audiência do caso Géssica Melo tem 20 testemunhas ouvidas e será retomada em outubro | Foto: Reprodução

O julgamento, que começou às 8h30 da última quarta-feira (24), no Fórum de Senador Guiomard, será retomado no dia 29 de outubro, segundo informou o Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC).

Nesta primeira fase, mais de 20 testemunhas da acusação foram ouvidas. A defesa ainda pretende apresentar 19 testemunhas, além dos interrogatórios dos próprios réus, o que justificou o pedido de continuação em nova data. O processo, que já havia sofrido adiamento em abril, segue sendo considerado decisivo para a definição do futuro dos acusados.

O caso

O caso ocorreu em 2 de dezembro de 2023, na BR-317, em Capixaba. Géssica, mãe de três filhos, morreu durante uma perseguição policial após furar um bloqueio. Laudos periciais apontaram que os disparos fatais partiram das armas dos policiais e descartaram que a vítima estivesse armada ou sob efeito de drogas. A investigação também identificou tentativa de fraude processual, com indícios de que uma arma teria sido plantada para incriminá-la.

Os dois policiais respondem por homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo e fraude processual. Atualmente, cumprem prisão domiciliar. Caso sejam pronunciados, irão a julgamento no Tribunal do Júri, onde os jurados decidirão pela condenação ou absolvição.

