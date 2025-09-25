Caso Géssica: Justiça suspende audiência de policiais e marca retomada para outubro

A audiência de instrução envolvendo os policiais militares Gleyson Costa de Souza e Cleonizio Marques Vilas Boas, acusados pela morte da enfermeira Géssica Melo de Oliveira, de 32 anos, foi interrompida após quase dez horas de depoimentos.

O julgamento, que começou às 8h30 da última quarta-feira (24), no Fórum de Senador Guiomard, será retomado no dia 29 de outubro, segundo informou o Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC).

Nesta primeira fase, mais de 20 testemunhas da acusação foram ouvidas. A defesa ainda pretende apresentar 19 testemunhas, além dos interrogatórios dos próprios réus, o que justificou o pedido de continuação em nova data. O processo, que já havia sofrido adiamento em abril, segue sendo considerado decisivo para a definição do futuro dos acusados.

O caso

O caso ocorreu em 2 de dezembro de 2023, na BR-317, em Capixaba. Géssica, mãe de três filhos, morreu durante uma perseguição policial após furar um bloqueio. Laudos periciais apontaram que os disparos fatais partiram das armas dos policiais e descartaram que a vítima estivesse armada ou sob efeito de drogas. A investigação também identificou tentativa de fraude processual, com indícios de que uma arma teria sido plantada para incriminá-la.

Os dois policiais respondem por homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo e fraude processual. Atualmente, cumprem prisão domiciliar. Caso sejam pronunciados, irão a julgamento no Tribunal do Júri, onde os jurados decidirão pela condenação ou absolvição.