Cavalgada da ExpoFronteira agita o município de Assis Brasil no próximo sábado; veja detalhes

A 1ª ExpoFronteira já começa a movimentar Assis Brasil antes mesmo de sua abertura oficial. No próximo sábado (27), acontece a tradicional cavalgada e o encontro das comitivas, que prometem agitar as ruas da cidade e reunir centenas de participantes em um dos eventos mais esperados da programação.

A concentração será às 8h no bairro Bela Vista, em frente a UBS Antônio Alves, onde será o ponto de partida. O trajeto passará pelas ruas João José do Bonfim, Francisca Amélia, Francisco das Chagas, Valéria Guimarães, Eneide Batista, Don Giocondo Maria Grotti, Presidente Getúlio Vargas, Raimundo Chaar e Estrada do Pacífico (BR-317).

Para a chegada no Parque de Exposições, será montada uma estrutura com tendas e banheiros, além de paredões de som que vão embalar a festa. As comitivas também estão se preparando para oferecer churrasco, mantendo a tradição de confraternização que deve seguir animada até as 18h.

De acordo com a Prefeitura, já estão confirmados mais de 100 cavalos, que já passaram por vacinação e exames, garantindo a segurança e o bem-estar durante o desfile. Também participarão do evento, comitivas organizadas, algumas reunindo quase 200 pessoas, e o público vindo dos três países fronteiriços: Brasil, Bolívia e Peru.

A cavalgada marca a abertura oficial da programação cultural e festiva da ExpoFronteira 2025, que contará ainda com rodeio, feira comercial, shows locais e nacionais, além de diversas atrações culturais e gastronômicas.