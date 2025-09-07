Chá anti-inflamatório diminui açúcar no sangue e fortalece imunidade

A manga é uma fruta bastante popular no Brasil e no mundo. Rica em vitaminas, minerais e antioxidantes, costuma ser consumida in natura, em sucos ou sobremesas. Mas não é apenas a polpa que traz benefícios. As cascas da fruta também podem ser usadas no preparo de chá, que concentra propriedades capazes de contribuir para o equilíbrio do organismo e a saúde em geral.

De acordo com a nutricionista funcional e esportiva Thaís Barca, da Clínica CliNutri, a casca da mangueira concentra a maior parte dos compostos bioativos, como fenóis, taninos e antioxidantes.

“É desses taninos extraídos no preparo do chá que vêm muitos dos benefícios. Ele tem ação antioxidante, combate radicais livres e pode auxiliar na redução de processos inflamatórios leves”, explica.

Além disso, segundo a especialista, o chá também pode ajudar na digestão, aliviando desconfortos como gases, cólicas e diarreia. Outro destaque está no controle da glicemia, já que estudos sugerem um efeito positivo na regulação do açúcar no sangue, reduzindo a resistência à insulina.

“Há ainda indícios de fortalecimento do sistema imunológico pela presença de compostos fenólicos e minerais”, acrescenta.

Leia também

A nutricionista Thays Pomini, que atua em São Paulo, reforça que os antioxidantes presentes na casca de manga exercem papel importante na prevenção de doenças. “Esses compostos neutralizam radicais livres, que podem causar danos às células e aumentar o risco de câncer, doenças cardiovasculares e distúrbios neurodegenerativos”, diz.

Ela explica ainda que os flavonoides ajudam a modular processos inflamatórios, reduzindo a produção de substâncias que intensificam a inflamação no corpo.

Preparo adequado e cuidados

O preparo do chá é simples, mas requer atenção. Thays Pomini recomenda o uso de cascas de mangas orgânicas, bem higienizadas, para evitar resíduos de agrotóxicos.

“A dica é ferver 1 litro de água, adicionar de 3 a 4 pedaços grandes de casca e deixar cozinhar por 5 a 10 minutos. Depois, basta tampar a panela e deixar descansar antes de coar. Assim é possível extrair os compostos bioativos sem degradar os nutrientes”, orienta.

Apesar dos benefícios, o consumo não é indicado para todos. Thaís Barca alerta que pessoas com gastrite ou úlcera podem sentir aumento da irritação no estômago devido aos taninos.

“Gestantes, lactantes e crianças não devem consumir, já que não há estudos suficientes que comprovem a segurança”, reforça. Ela também destaca que o excesso pode causar constipação intestinal.

Outro cuidado importante está na interação com nutrientes e medicamentos. O chá pode reduzir a absorção de ferro dos alimentos, por isso não deve ser ingerido junto a refeições ricas nesse mineral, como carnes e leguminosas.

“Quem usa anticoagulantes ou medicamentos para diabetes e hipertensão precisa conversar com o médico ou nutricionista antes de incluir a bebida na rotina”, completa a especialista.

Siga a editoria de Saúde e Ciência no Instagram e fique por dentro de tudo sobre o assunto!