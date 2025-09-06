Chipocalypse Now: Trump ameaça cidade de Chicago e governador reage

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, voltou a ameaçar a cidade de Chicago com o envio de tropas da Guarda Nacional e agentes de imigração. Por meio da própria rede social, Trump publicou uma montagem, em referência ao filme Apocalypse Now, clássico de Francis Ford Coppola ambientado na Guerra do Vietnã, em que aparece vestido com um uniforme do Exército, com helicópteros voando sobre a cidade tomada com fogo e as palavras “Chipocalypse Now”.

“Adoro o cheiro de deportações pela manhã. Chicago está prestes a descobrir por que se chama Departamento de GUERRA”, escreveu o presidente. A frase é uma paródia de “Adoro o cheiro de napalm pela manhã”, dita pelo personagem coronel Kilgore, no clássico de 1979, famoso por mostrar a brutalidade e a loucura da guerra.

A Casa Branca republicou a imagem em sua página oficial na rede social X. Veja:

Quase imediatamente, o post foi repreendido pelo governador do estado de Illinois, JB Pritzker.

“O presidente dos Estados Unidos está ameaçando entrar em guerra com uma cidade americana. Isso não é brincadeira. Isso não é normal”, escreveu. “Donald Trump não é um homem forte, ele é um homem medroso. Illinois não se deixará intimidar por um aspirante a ditador.”

A mais recente publicação do presidente segue uma série de declarações contra cidades governadas por democratas. Desde o último mês, o Governo Trump mantém a Guarda Nacional em Washington D.C. Em junho, as tropas foram envidadas para Los Angeles.

Baltimore, Nova Orleans e Portland também já foram mencionadas como possíveis alvos de futuras operações federais.

Departamento de Guerra

Nessa sexta-feira (5/9), Donald Trump, assinou um decreto que muda o nome do Departamento de Defesa dos EUA para Departamento de Guerra. A medida ainda precisa ser aprovada pelo Congresso.

Trump tem defendido que a nomenclatura Departamento de Guerra resgata a tradição histórica do país, pois foi com esta alcunha que os EUA atuaram na Segunda Guerra Mundial.

“Vencemos a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial — chamava-se Departamento de Guerra e, para mim, é isso mesmo. A defesa faz parte disso, mas tenho a sensação de que vamos mudar”, acrescentou.

O Departamento de Defesa foi criado em 1947, ainda durante o governo de Harry Truman. A estrutura substituiu o antigo Departamento de Guerra. Desde então, passou a ter sob sua alçada as Forças Armadas norte-americanas, com sede no Pentágono.