Ciclista acreano de 18 anos morre após ser atropelado por caminhão no interior de São Paulo

Um jovem ciclista natural do Acre morreu após ser atingido por um caminhão na manhã desta quarta-feira (24), no km 130 da rodovia Deputado Laércio Corte (SP-147), trecho que liga Limeira a Piracicaba, no interior de São Paulo.

O atleta de 18 anos treinava às margens da rodovia quando foi atingido lateralmente pelo veículo. De acordo com informações da Polícia Rodoviária, o caminhoneiro relatou que o ciclista conduzia a bicicleta no acostamento em zigue-zague, perdeu o controle e acabou sendo atingido.

Equipes de resgate foram acionadas, mas o jovem não resistiu aos ferimentos. O óbito foi constatado ainda no local pelo médico de emergência.

O caminhão envolvido transportava tilápias e tinha como destino a cidade de Piracicaba. A perícia foi chamada para apurar as circunstâncias do acidente.

O ciclista havia se mudado do Acre para São Paulo no início do ano e integrava a equipe esportiva da Prefeitura de Iracemápolis. Segundo representantes do município, os treinos que realizava na rodovia faziam parte de sua rotina de preparação.