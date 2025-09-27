Cidades do Acre estão sob alerta amarelo de chuvas intensas neste sábado, diz Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo de perigo potencial para Rio Branco e municípios do Vale do Acre. O aviso é válido entre as 3h deste sábado (27) e as 3h de domingo (28).

De acordo com o órgão, a previsão indica chuvas de até 30 milímetros por hora e ventos que podem chegar a 60 km/h. Entre os riscos associados estão cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

O nível amarelo é considerado de menor intensidade em relação aos demais alertas meteorológicos, que incluem também os níveis laranja (perigo) e vermelho (grande perigo).

As cidades sob aviso são: Rio Branco, Bujari, Plácido de Castro, Xapuri, Porto Acre, Capixaba, Manoel Urbano, Sena Madureira, Santa Rosa do Purus, Acrelândia, Assis Brasil, Brasiléia e Senador Guiomard.

Em situações de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193. Já problemas relacionados ao fornecimento de energia devem ser comunicados à concessionária responsável.