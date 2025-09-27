27/09/2025
Universo POP
Gal Costa recebe homenagens de famosos no dia que faria 80 anos
Mãe de Luan Alencar afirma que influenciador foi agredido pelo namorado em Paris
Drama e reviravolta! Como será o final de Afonso em Vale Tudo?
“Fiquei feliz por matar aula”: resposta de menina viraliza durante entrevista
Acreana escapa da 1ª roça e segue na Fazenda 17; ela foi a mais votada para continuar no jogo
Fã invade palco e morde Natanzinho Lima durante show na Paraíba
Brasileira viraliza no reality ‘Largados e Pelados” por usar a vagina como instrumento para pescar
Gracyanne Barbosa sofre acidente e pode deixar o Dança dos Famosos
Final de “Casamento às Cegas 50+” gera reações na web: “Em choque”
Pai de Viih Tube pode ter cachê de A Fazenda 17 penhorado para quitar dívida

Cidades do Acre estão sob alerta amarelo de chuvas intensas neste sábado, diz Inmet

Ao todo, 13 cidades do estado devem ser afetadas pelo alerta amarelo

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo de perigo potencial para Rio Branco e municípios do Vale do Acre. O aviso é válido entre as 3h deste sábado (27) e as 3h de domingo (28).

O alerta se estende até domingo/Foto: ContilNet

De acordo com o órgão, a previsão indica chuvas de até 30 milímetros por hora e ventos que podem chegar a 60 km/h. Entre os riscos associados estão cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

O nível amarelo é considerado de menor intensidade em relação aos demais alertas meteorológicos, que incluem também os níveis laranja (perigo) e vermelho (grande perigo).

As cidades sob aviso são: Rio Branco, Bujari, Plácido de Castro, Xapuri, Porto Acre, Capixaba, Manoel Urbano, Sena Madureira, Santa Rosa do Purus, Acrelândia, Assis Brasil, Brasiléia e Senador Guiomard.

Em situações de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193. Já problemas relacionados ao fornecimento de energia devem ser comunicados à concessionária responsável.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost