Cidades pequenas do Acre receberam mais emendas PIX por habitante que Rio Branco

Em 2024, a distribuição das verbas de emendas especiais, conhecidas como emendas PIX, apresentou diferenças significativas entre os municípios do Acre, segundo levantamento com base em dados do Transparência Brasil e do Painel Transferegov. A análise mostra que, proporcionalmente, municípios menores receberam valores maiores por habitante em comparação a cidades mais populosas.

A apuração, que teve destaque nacional após o Supremo Tribunal Federal (STF) determinar investigação da Polícia Federal, indicou que os repasses seguiram a exigência de projetos executivos para liberação das verbas, mantendo o monitoramento sobre a aplicação dos recursos.

Entre os municípios acreanos, Sena Madureira, com cerca de 41 mil habitantes, recebeu mais de R$ 22,3 milhões em emendas. Brasiléia, com 26 mil habitantes, recebeu R$ 9,2 milhões, enquanto a capital Rio Branco, com mais de 364 mil habitantes, teve repasses de R$ 2,5 milhões.

Outros municípios como Acrelândia, Assis Brasil, Capixaba, Jordão, Manoel Urbano, Porto Walter e Rodrigues Alves também receberam valores expressivos quando considerados por habitante. O total empenhado em emendas PIX para os municípios listados alcançou R$ 109,5 milhões.

O STF determinou a abertura de inquéritos pela Polícia Federal para apurar a aplicação de R$ 694 milhões em emendas PIX em todo o país, incluindo prefeituras do Acre, com o objetivo de acompanhar o uso dos recursos e a prestação de contas.

*Com informações do Jornal A Tribuna