Bruno Gagliasso chega ao Acre nos próximos meses para gravar filme

Ator desembarca em agosto para filmagens de “A Estirada”, longa que terá Cruzeiro do Sul como cenário

As paisagens do Acre vão ganhar espaço no cinema nacional nos próximos meses. O ator Bruno Gagliasso deve desembarcar no estado em agosto para participar das gravações do filme “A Estirada”, produção que terá parte importante das cenas rodadas em Cruzeiro do Sul.

O novo longa-metragem será dirigido por Sérgio de Carvalho e Pedro Von Krüger, e promete levar a força visual da Amazônia para as telas ao explorar cenários naturais da região.

VEJA MAIS: Bruno Gagliasso viverá narcotraficante em filme gravado no Acre

Na trama, Bruno Gagliasso interpreta Naldo, um narcotraficante que enxerga o crime como um negócio lucrativo. O personagem utiliza a violência como ferramenta para dominar territórios e negociar poder, sendo um dos nomes centrais da história.

As gravações serão realizadas em dois momentos distintos da Amazônia: durante o período de cheia e também na seca dos rios. A proposta dos diretores é evidenciar as mudanças drásticas da paisagem ao longo do ano e chamar atenção para os impactos das mudanças climáticas na floresta.

Antes de chegar ao Acre, a equipe inicia os trabalhos em Pucallpa, cidade próxima à fronteira com o Brasil. Em seguida, a produção segue para Cruzeiro do Sul, onde parte essencial do longa será filmada.

A presença de Bruno Gagliasso e de uma grande produção cinematográfica reforça o potencial do Acre como cenário para obras audiovisuais e coloca o estado novamente no radar cultural do país.

Mais um trabalho de Sérgio de Carvalho

O cineasta Sérgio de Carvalho é um dos nomes mais relevantes do audiovisual produzido na região Norte do país e ganhou projeção nacional ao comandar o premiado longa Noites Alienígenas, obra gravada no Acre que conquistou crítica e público ao retratar a juventude periférica da Amazônia urbana. Com uma linguagem intensa, contemporânea e marcada pelo realismo social, o diretor ajudou a colocar o cinema acreano em evidência no cenário brasileiro.

Reconhecido por transformar histórias locais em narrativas universais, Sérgio de Carvalho construiu carreira voltada à valorização da identidade amazônica, explorando temas como desigualdade, violência, cultura periférica e conflitos sociais. Em Noites Alienígenas, ele apresentou um Acre distante dos estereótipos tradicionais, mostrando uma realidade urbana pulsante e pouco retratada no cinema nacional.

O sucesso do longa consolidou o nome do diretor entre os principais realizadores independentes do país. Agora, com novos projetos em andamento, como o filme “A Estirada”, que também terá locações no Acre, Sérgio de Carvalho segue ampliando a presença amazônica nas telas e reafirmando seu papel como uma das vozes mais originais do cinema brasileiro contemporâneo.

Relação antiga com o Acre

A relação de Bruno Gagliasso com o Acre vem se fortalecendo nos últimos anos, especialmente por projetos ligados ao cinema e à pauta ambiental. Antes mesmo de confirmar presença no estado para as gravações de “A Estirada”, o ator já havia associado seu nome a produções inspiradas em personagens históricos acreanos e em causas ligadas à Amazônia.

Em 2023, Bruno Gagliasso anunciou participação no projeto cinematográfico sobre a vida de Chico Mendes, ambientalista nascido em Xapuri e símbolo mundial da defesa da floresta. Na época, o ator afirmou estar envolvido com a proposta por dialogar diretamente com a preservação ambiental e com a importância histórica do líder acreano.

Já em 2024, foi revelado que ele interpretaria Darci Alves Pereira, condenado pelo assassinato de Chico Mendes, em uma nova produção audiovisual sobre o ativista. O projeto voltou a conectar o artista à história do Acre e reacendeu o interesse nacional sobre a trajetória do seringueiro acreano.

Além do cinema, Bruno Gagliasso também passou a ser associado a iniciativas de sustentabilidade e conservação florestal. Em entrevistas sobre seus investimentos ambientais, o ator defendeu a valorização da floresta em pé e projetos voltados à biodiversidade amazônica