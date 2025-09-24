Cineasta morto no Pantanal dirigiu série indicada ao Emmy sobre a tragédia da Chapecoense

O documentarista Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz está entre as quatro vítimas da queda de um avião de pequeno porte na noite de terça-feira (23/9), na zona rural de Aquidauana (MS), região do Pantanal. Ferraz foi diretor da série “Dossiê Chapecó: O Jogo por Trás da Tragédia”, produção da Pacha Films para a HBO/WBD, indicada ao Emmy Internacional por reconstituir os bastidores do desastre aéreo que vitimou a delegação da Chapecoense em 2016. Metrópoles+2NSC Total+2
Além do trabalho sobre a Chape, Ferraz assinou projetos como “To Win or To Win” (sobre o Al Nassr FC) e “Paisagem Concreta”, documental sobre Álvaro Siza exibido em festivais internacionais. NSC Total+2iberecamargo.org.br+2
As vítimas do acidente
-
Luiz Fernando Ferraz – diretor e documentarista
-
Rubens Crispim Jr. – documentarista e diretor de fotografia
-
Kongjian Yu – arquiteto e urbanista chinês, referência mundial pelo conceito de “cidades-esponja”
-
Marcelo Pereira de Barros – piloto e proprietário da aeronave CNN Brasil+2Poder360+2
A aeronave caiu nas imediações da Fazenda Barra Mansa, área turística que já serviu de locação para a novela “Pantanal”. Não houve sobreviventes; segundo autoridades, o avião explodiu ao atingir o solo. As causas ainda serão investigadas. CNN Brasil+1
Fonte: Metrópoles; CNN Brasil; Campo Grande News; Poder360; The Guardian; Fundação Iberê/Arte1.
