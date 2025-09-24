Cineasta que morreu em acidente aéreo no Pantanal dirigiu documentário sobre queda do avião da Chapecoense

O cineasta Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz está entre as quatro vítimas de um acidente com avião de pequeno porte ocorrido na noite de terça-feira (23/9) em Aquidauana, no Pantanal de Mato Grosso do Sul. Reconhecido pelo trabalho em produções documentais, ele dirigiu a série Dossiê Chapecó: O Jogo por Trás da Tragédia, indicada ao Emmy Internacional.

A produção, feita em parceria com a Pacha Films para a HBO, explorou os bastidores do acidente aéreo que matou a delegação da Chapecoense em 2016, quando a equipe viajava para disputar a final da Copa Sul-Americana. O documentário destacou-se por retratar o impacto da tragédia no esporte e na vida das famílias das vítimas.

Além de Dossiê Chapecó, Luiz Fernando Feres esteve à frente de outros projetos de relevância internacional, como a série To Win or To Win, sobre o clube árabe Al Nassr FC, e o documentário Paisagem Concreta, sobre o arquiteto português Álvaro Siza, exibido em festivais em vários países.

O acidente também vitimou o piloto e proprietário da aeronave, Marcelo Pereira de Barros, o arquiteto Kongjian Yu e o documentarista Rubens Crispim Jr. A queda ocorreu na zona rural, na Fazenda Barra Mansa, conhecida por ter sido cenário da novela Pantanal da TV Globo. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.