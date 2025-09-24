24/09/2025
Universo POP
Mulheres acreanas recebem o Prêmio Mulher em Rondônia
Filho de Wesley Safadão e Mileide passa por cirurgia de emergência para retirada de tumor no cérebro
Deborah Secco entrega prévia de “Bruna Surfistinha 2”
Mulher flagra traição e ‘mete a porrada’ no marido dentro do shopping; ASSISTA
Carmo Dalla Vecchia surge irreconhecível e perde a paciência com haters: “Vá cagar”
A Fazenda 17: Gabily sobra no Resta Um, veta Carol Lekker e desabafa sobre possível desistência
Vídeo mostra instantes após acidente de moto que matou JP Mantovani em SP
Avião cai em fazenda usada nas gravações da novela Pantanal e mata quatro pessoas
Cineasta morto no Pantanal dirigiu série indicada ao Emmy sobre a tragédia da Chapecoense
Virginia vende produtos na quadra da Grande Rio e provoca revolta nas redes

Cineasta que morreu em acidente aéreo no Pantanal dirigiu documentário sobre queda do avião da Chapecoense

Luiz Fernando dirigiu o documentário Dossiê Chapecó, indicado ao Emmy Internacional

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O cineasta Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz está entre as quatro vítimas de um acidente com avião de pequeno porte ocorrido na noite de terça-feira (23/9) em Aquidauana, no Pantanal de Mato Grosso do Sul. Reconhecido pelo trabalho em produções documentais, ele dirigiu a série Dossiê Chapecó: O Jogo por Trás da Tragédia, indicada ao Emmy Internacional.

A produção, feita em parceria com a Pacha Films para a HBO, explorou os bastidores do acidente aéreo que matou a delegação da Chapecoense em 2016, quando a equipe viajava para disputar a final da Copa Sul-Americana. O documentário destacou-se por retratar o impacto da tragédia no esporte e na vida das famílias das vítimas.

Luiz Fernando dirigiu o documentário Dossiê Chapecó, indicado ao Emmy Internacional/Foto: Cedida

Além de Dossiê Chapecó, Luiz Fernando Feres esteve à frente de outros projetos de relevância internacional, como a série To Win or To Win, sobre o clube árabe Al Nassr FC, e o documentário Paisagem Concreta, sobre o arquiteto português Álvaro Siza, exibido em festivais em vários países.

O acidente também vitimou o piloto e proprietário da aeronave, Marcelo Pereira de Barros, o arquiteto Kongjian Yu e o documentarista Rubens Crispim Jr. A queda ocorreu na zona rural, na Fazenda Barra Mansa, conhecida por ter sido cenário da novela Pantanal da TV Globo. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost