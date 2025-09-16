Cinema de luto: Robert Redford morre aos 89; fundador do Sundance e vencedor do Oscar

Ícone de Hollywood e fundador do Sundance, ele faleceu em casa, em Utah; causa não foi divulgada

O ator e diretor Robert Redford morreu nesta terça-feira (16/9), aos 89 anos. Segundo confirmação da publicista Cindi Berger, Redford faleceu enquanto dormia em sua residência na região de Provo/Sundance, em Utah. A causa da morte não foi informada. A notícia foi noticiada primeiro pelo The New York Times e confirmada por múltiplos veículos internacionais. Reuters+2The Washington Post+2


Dono de uma carreira que atravessou seis décadas, Redford brilhou em títulos como “Butch Cassidy and the Sundance Kid” (1969), “Golpe de Mestre” (1973), “Todos os Homens do Presidente” (1976) e “Fora de África” (1985). Além de astro, foi um patrono do cinema independente, ao fundar o Sundance Institute e o Festival de Sundance, que revelaram gerações de cineastas. Reuters+1

Como diretor, conquistou o Oscar de Melhor Diretor por “Gente como a Gente” (1980) e, em 2002, recebeu um Oscar honorário pelo conjunto da obra e contribuição à indústria. Los Angeles Times+1

De acordo com a equipe, Redford deixa a esposa, a artista Sibylle Szaggars Redford, as filhas Shauna e Amy e netos. Ao longo da vida, também se destacou pelo ativismo ambiental e por iniciativas de fomento à cultura e à diversidade no audiovisual. People.com

Fonte: The New York Times (via Reuters), The Washington Post, People, Los Angeles Times. Los Angeles Times+3Reuters+3The Washington Post+3
