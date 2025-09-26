26/09/2025
Circuito Acreano da Diversidade 2025 terá abertura gratuita com shows nacionais e locais

O Cine Teatro Recreio recebe, na próxima terça-feira, dia 30, às 19 horas, a abertura do Circuito Acreano da Diversidade 2025, evento totalmente gratuito que celebra a cultura LGBTQIA+ no Acre.

Circuito Acreano da Diversidade 2025 terá abertura gratuita com shows nacionais e locais/Foto: Reprodução

A programação contará com as apresentações de Samara Rios e Karoline Absinto, drags de renome nacional, em performances que prometem animar o público presente. Do Acre, a artista Bia Brasil também fará parte dos destaques da abertura do Circuito.

Promovido pela Associação de Homossexuais do Acre (AHAC) em parceria com diversas instituições, o evento é indicado para maiores de 18 anos e tem como objetivo promover visibilidade, inclusão e diversidade, além de fortalecer o diálogo cultural e social em torno da comunidade LGBTQIA+.

Evento será no Cine Teatro Recreio/Foto: Reprodução

O Circuito Acreano da Diversidade 2025 se estende até dezembro e contará com várias atividades ao longo do período, incluindo a terceira Copa de Voleibol LGBT Acreana e a Parada do Orgulho LGBT, consolidando o evento como um espaço permanente de celebração e engajamento da comunidade.

As inscrições para o evento gratuito podem ser feitas através do link disponível no Instagram da Associação de Homossexuais do Acre. A organização recomenda chegar com antecedência devido à capacidade limitada do Cine Teatro Recreio.

