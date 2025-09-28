28/09/2025
Clube da Esquina, o clássico contemporânea que conquistou a Pitchfork

Lô Borges, um dos arquitetos sonoros do lendário Clube da Esquina, continua a comprovar a força atemporal da própria arte — seja no palco, seja nas páginas da crítica internacional. Em plena fase criativa, dobrando a produção autoral nos últimos 20 anos em comparação às quatro décadas anteriores, o músico mineiro se prepara para um encontro histórico no Festival Estilo Brasil, em Brasília (DF).

Compre seu ingresso

O reconhecimento da obra de Lô ultrapassa fronteiras. “Clube da Esquina” (1972), gravado ao lado de Milton Nascimento, é considerado um marco da música brasileira e, recentemente, ganhou um novo fôlego de consagração.

A Pitchfork, um dos veículos musicais mais prestigiados dos Estados Unidos, resenhou o disco e lhe atribuiu a altíssima nota 9.5. Para o crítico Andy Beta, trata-se de “um dos álbuns mais ambiciosos da história da música brasileira”.

A crítica norte-americana coloca a obra em pé de igualdade com clássicos como “Pet Sounds” (The Beach Boys), “Innervisions” (Stevie Wonder) e “The White Album” (The Beatles).

“Casual e inspirado, estudado e espontâneo”, escreveu Beta, destacando ainda que, mesmo para quem não compreende o português, o fascínio do álbum se revela nas harmonias vocais, ganchos e orquestrações que “fogem aos limites da linguagem e atingem diretamente o coração”.

Lançado em meio à ditadura militar, o disco também é descrito como “o mais sutil e profundo dos atos revolucionários”.

Se Milton Nascimento foi alçado ao estrelato definitivo, Clube da Esquina também projetou carreiras fundamentais. Foi nesse contexto que despontaram o jovem Lô Borges e o baixista Beto Guedes, parceiros desde a infância e responsáveis por hinos como “Tudo que Você Podia Ser” e “Um Girassol da Cor do Seu Cabelo”.

Agora, mais de cinco décadas depois, os dois voltam a dividir o palco em Brasília. No dia 25 de outubro, eles se apresentam ao lado de Sérgio Hinds, guitarrista e fundador d’O Terço, referência absoluta do rock progressivo brasileiro.

A turnê Esquinas & Canções propõe justamente esse diálogo raro: a delicadeza bucólica do Clube da Esquina entrelaçada ao peso instrumental do prog-rock setentista. No repertório, clássicos como “Nascente” e “Feira Moderna” se encontram com o vigor das guitarras de Hinds.

Compre seu ingresso

O Festival Estilo Brasil, tem se consolidado como palco de encontros únicos e inesquecíveis da música nacional.

Além de Lô Borges e cia., a programação traz Fagner (24/10), Martinho da Vila (31/10) e a reunião de Paralamas do Sucesso com Dado Villa-Lobos (21/11).

O evento tem o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, patrocínio de cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal, o projeto é realizado pelo Metrópoles e conta com a produção da Oh! Artes.

Programação:

Fagner
24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds
Turnê: Esquinas & Canções
25 de outubro

Martinho da Vila
31 de outubro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos
Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos
21 de novembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções
Ingressos: Bilheteria Digital

